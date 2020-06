Super-Joker Nils Petersen beschert dem SC Freiburg den ersten Dreier seit dem Wiederbeginn der Bundesliga-Saison: Der SC gewinnt zum Auftakt des 30. Spieltages 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Freiburgs Rekordtorschütze Nils Petersen hat Borussia Mönchengladbach eine Chance im Rennen um einen Champions-League-Platz verdorben. Mit seinem Kopfball-Aufsetzer bei seiner ersten Aktion erzielte Petersen den einzigen Treffer der Partie (58. Minute) und führte die Freiburger zum Sieg gegen den Königsklassen-Anwärter. "Das war ein super Gefühl, die eine Aktion braucht man. Wenn ich die nicht gehabt hätte, heißt es, die Einwechslung war verschenkt", so der Torschütze nach dem Spiel.

Zwei Rote Karten im Schwarzwaldstadion

Die Gladbacher nutzten ihre Überlegenheit der ersten Hälfte nicht, Stürmer Alassane Plea schwächte seine Mannschaft zudem mit einer Gelb-Roten-Karte (68.) und wird damit das Gastspiel beim FC Bayern München verpassen. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wurde daraufhin mit einer Roten Karte wegen Meckerns von der Ersatzbank geschickt. In der Tabelle sind die Gladbacher zunächst weiterhin Vierter punktgleich mit dem Fünften Bayer Leverkusen.

Schielt Freiburg schon nach Europa?

Den Freiburgern von Trainer Christian Streich gelang im fünften Spiel nach der Corona-Unterbrechung der erste Sieg. "Das war extrem wichtig. Wir haben extrem viel investiert und haben jetzt zweimal daheim echt unglücklich verloren. Heute hatten wir das nötige Glück", sagte Streich nach dem Spiel. Dass die Breisgauer in Richtung eines Europa-League-Platz schielen dürfen, interessiert ihn allerdings nicht: "Wir haben den Klassenerhalt am heutigen Tag geschafft, das ist wahnsinnig toll, dass die Mannschaft jetzt so eine gute Saison gespielt hat."

Erster Sieg nach Corona-Unterbrechung: SC Freiburg gewinnt gegen Gladbach

Trotz der anfänglichen klaren Überlegenheit der Borussia hatte Nationalspieler Luca Waldschmidt, der als einziger im Vergleich zum 0:1 gegen Leverkusen vor einer Woche neu in die Startelf gerückt war, sogar die Chance, die Gastgeber in Führung zu bringen. Sein Schuss aus rund zehn Metern ging aber klar über das Tor (9.). Die Gladbacher attackierten früh und erarbeiteten sich mehr und mehr Spielkontrolle und Dominanz. Aber auch die wohl größte Chance in einer umkämpften ersten Halbzeit konnte der Champions-League-Anwärter nicht zur Führung nutzen. Nach einem Schuss von Patrick Herrmann verlängerte Florian Neuhaus den Ball ins Netz - stand dabei aber im Abseits (26.). Gut zehn Minuten später war es erneut Neuhaus, der nach Kopfball-Vorlage von Lars Stindl mit einem Lupfer scheiterte.

Höler vergibt Chance zur Führung in der 1. Halbzeit

Trainer Christian Streich trieb seine Freiburger von der Seitenlinie aus engagiert an. Mit großem Einsatz verhinderte sein Team den Rückstand - und hatte kurz vor der Halbzeit sogar die überraschende Chance auf die Führung. Lucas Höler zielte von der Strafraumgrenze aus zu mittig, um Gladbachs Keeper Yann Sommer zu überwinden.

Joker Petersen sticht mit seinem ersten Ballkontakt

Die erste Chance nach Wiederbeginn gehörte auch den Freiburgern: Ein Distanzschuss von Nationalspieler Robin Koch strich knapp am Pfosten vorbei - Sommer wäre chancenlos gewesen (49.). Auf der Gegenseite rettete Philipp Lienhart vor dem einschussbereiten Marcus Thuram. Nach knapp einer Stunde wechselte Streich offensiv - und wurde prompt belohnt. Der eingewechselte Petersen köpfte nach einem Freistoß von Vincenzo Grifo mit seinem ersten Ballkontakt zur Führung ein. Gladbach war nun gefordert, präsentierte sich offensiv aber längst nicht mehr so überlegen wie noch in der ersten Halbzeit. Die Gelb-Rote Karte für Plea, der in der ersten Halbzeit wegen Ballwegschlagens verwarnt worden war, schwächte die Gladbacher zusätzlich. Die Freiburger waren nun überlegen und hätten sogar auf 2:0 erhöhen können. Höler scheiterte mit einem Kopfball an Sommer (84.), Grifos Pass bei einer Konterchance war zu schlampig (88.).