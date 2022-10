Christian Streich: "Unsere Jungs sind sehr anständig - heute waren sie zu brav"

per Mail teilen

Der SC Freiburg hat im Spitzenspiel beim FC Bayern München eine bittere 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Christian Streich zum Spiel: "Wir hatten mental nicht genügend Frische. Wir wollten sie hoch anlaufen. Wir waren zu brav, viel zu brav. Wir sind insgesamt brav, das ist so bei uns. Unsere Spieler sind sehr anständig. Aber heute waren wir noch anständiger als sonst. Und von dem her hatten wir heute keine Chance gegen Bayern. Wir sind nicht zufrieden, aber wir haben bei Bayern gespielt und Bayern war heute klar besser. Das ist kein Unglück für uns. Wir hätten gerne besser gespielt, aber es war einfach nicht möglich. Die Jungs wollten, aber sie konnten nicht - und dann ist das okay."

Christian Streich auf die Frage, ob man mit den Spitzenteams mithalten müsse: "Ich kann schon sagen, dass wir das müssen. Aber das bringt ja nichts, wenn ich sage wir müssen das. Du kannst lang schwätzen von müssen, aber das heißt ja nicht, dass es dann passiert."

Christian Streich auf die Frage, ob die Spieler von den Köpfen und den Beinen bereit waren: "Die sind schon bereit, aber sie konnten nicht. Der Gegner war zu stark."

Nicolas Höfler zum Spiel: "Ein großes Ziel ist es immer, lange die 0 zu halten. Das haben wir heute nicht geschafft. Man muss aber einfach auch sagen, dass wir es über 90 Minuten nicht geschafft haben unsere Leistung abzurufen. Dieses Spiel müssen wir jetzt schnell abhaken. Wir hatten eine klare Strategie, die war auch ganz gut. Aber wir haben es leider nicht geschafft, diese mit Leben und Energie zu füllen. Unter dem Strich muss man sagen, dass wir verdient verloren haben."

Christian Günter zum Spiel: "Bayern war einfach gut, in vielen Situationen. Sie haben ein unglaubliches Tempo auch durch die Mitte, sie sind einfach schwer zu verteidigen. Ich glaube heute muss man einfach anerkennen, dass der Gegner besser war. Ich kann keinem vorwerfen, dass er nicht alles reingeworfen hat. Heute hat die besser Mannschaft gewonnen."