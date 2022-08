Der große kleine SC Freiburg-Fan: Luis und der Trainer des Jahres

Der elfjährige Luis Richter aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt ist großer Fan des SC Freiburg und hatte schon früh den richtigen Riecher für die Wahl zum Trainer des Jahres.

Fußball-Liebe über Bundesländer-Grenzen hinweg: Luis und sein Vater Frank Richter wohnen zwischen Berlin und Leipzig. Dennoch sind sie keine Fans der dortigen großen Klubs wie Hertha BSC oder RB Leipzig. Ihr Herz schlägt für den SC Freiburg.

Luis: "Der Verein meiner absoluten Liebe"

Seit einem Jahr ist Luis Richter Mitglied bei den Breisgauern und in diesen Sommerferien ist es endlich soweit: Das erste Bundesliga-Heimspiel der Freiburger in dieser Saison und Familie Richter ist dabei. Vater Frank erklärt die große Begeisterung seines Sohnes: "Ich habe Luis gefragt, was ihn an diesem Verein so fasziniert. Er meinte, es sei vor allem die Menschlichkeit", erzählt im Gespräch mit SWR Sport.

Fehler von Flekken: "Fehler machen ist menschlich"

Die Richters erleben dann ein nicht optimales Spiel des SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Der leichtsinnige Fehler von SC-Torwart Mark Flekken dreht das Spiel zu Ungunsten der Breisgauer. Luis findet nach der 1:3-Niederlage dennoch nur versöhnliche Worte: "Fehler passieren den Besten, ich bin nicht böse auf ihn", erzählt er gegenüber SWR Sport. Letztlich sei es trotzdem ein "tolles Spiel mit tollen Erlebnissen" für ihn gewesen.

Luis und der Trainer des Jahres: "Streich ist so ein toller Mensch"

Am nächsten Tag besuchen Vater und Sohn das Mannschaftstraining und für Luis gibt es Autogramme und Fotos mit den SC-Spielern. Das große Highlight ist dann das Treffen mit Freiburgs Trainer Christian Streich.

Luis hatte bereits im letzten Jahr beim Auswärtsspiel in Wolfsburg ein Plakat mit der Aufschrift "Christian Streich - Trainer des Jahres" dabei gehabt und sollte damit Recht haben. Vor wenigen Tagen war es tatsächlich soweit und Christian Streich wurde zum Trainer des Jahres gewählt. Eines ist nach dieser Liebeserklärung klar: Luis hat sich zum potentiellen "Fan des Jahres" ins Spiel gebracht.