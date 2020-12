Nils Petersen und der SC Freiburg, das passt einfach. Seit knapp sechs Jahren schnürt der 32-Jährige seine Fußballschuhe für den Sport-Club. Im SWR-Sport-Interview spricht der Stürmer unter anderem über die aktuelle sportliche Lage, seine Heimatgefühle für Freiburg und seine persönliche Zukunft.

Bei Nils Petersen und seinen Freiburgern läuft es aktuell wieder rund. Nach den Siegen gegen Bielefeld und Schalke steht der Sport-Club auf einem soliden elften Platz. "Der Dezember ist für uns von der Laune her deutlich besser als der November", sagt Petersen im Gespräch mit SWR-Sport-Moderator Lennert Brinkhoff. Auch wenn der Spaß auf dem Platz aktuell nicht derselbe ist, wie im letztjährigen Dezember. Grund dafür sind die fehlenden Zuschauer, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht ins Stadion dürfen. "Diese emotionalen Ausschläge sind einfach andere momentan. Wenn du gewinnst ist es schön, wenn du verlierst, dann hast du halt verloren. Aber dieses Feedback und dieser Support von den Zuschauern fehlt total", so Petersen.

Nils Petersen fühlt sich in Freiburg heimisch

Trotz den aktuellen Umständen fühlt sich der 32-Jährige in Freiburg sehr wohl: "Ich habe es nicht kommen sehen, dass man sich hier so schnell verwurzelt fühlt", sagt der 32-Jährige über seine Wahlheimat Freiburg. Dort baut der SC-Stürmer aktuell auch ein Haus mit seiner Partnerin. Die Entscheidung ist Petersen, der in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) geboren wurde, durch die erfolgreiche Zeit mit dem SC letztlich leicht gefallen: "Ich liebe auch meine Heimat, aber wenn man so lange hier irgendwo erfolgreich tätig ist, dann denke ich, warum nicht hier niederlassen?"

Der Rekordtorschütze der Freiburger (92 Tore in 192 Spielen) ist allerdings auch lange genug im Fußballgeschäft tätig, um zu wissen, dass man nie etwas ausschließen sollte: "Ich freue mich auf die Zukunft, weiß aber auch, dass es immer nochmal in eine andere Richtung gehen kann. Ich würde auch niemals ein Versprechen abgeben, dass man für immer hier bleibt, weil dafür ist dieses Fußballgeschäft einfach zu schnelllebig. Aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf die Zukunft in Freiburg."

Auslaufender Vertrag soll verlängert werden

Nils Petersen macht kein Geheimnis daraus, dass er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag gerne verlängern möchte. Seinen Wunsch richtet er mit einem Augenzwinkern daher auch direkt an seinen Arbeitgeber: "Wenn der SC Freiburg jetzt diese Sendung sieht, dann kann er wissen, ich würde gerne weitermachen."

Der 32-Jährige macht sich auch keinen Kopf über anstehende Vertragsverlängerungen: "Bei vielen Spielern ist es so, dass der Verein weiß, dass wir hier tief verwurzelt sind und gerne hier sind. Deswegen sind das wahrscheinlich kurze Verhandlungen und kurze Wege." Der Stürmer bleibt aber bescheiden und weiß, dass man "nicht immer nur voraussetzen kann, dass man einen neuen Vertrag bekommt."

Auch nach der Spielerkarriere könnte es beim SC Freiburg weitergehen

Der nächste Vertrag könnte für Petersen schon einer der letzten sein. Mit seinen 32 Jahren ist er der älteste Spieler in der Mannschaft der Freiburger. Daher beschäftigte sich der Goalgetter in letzter Zeit auch häufiger mit der Frage, was er nach seiner aktiven Spielerkarriere machen möchte: "Der Fußball hat mich ein Leben lang begleitet, deswegen würde ich ihm auch gerne treu bleiben", so Petersen.

Der Wahl-Freiburger könnte sich daher auch vorstellen, sich nach seiner Spielerkarriere im Verein einzubringen: "Es gibt natürlich schon spannende Charaktere hier in Freiburg, denen man nacheifern könnte, wo man sagt, bei denen möchte man auch gerne lernen. Da haben wir echt tolle Mitarbeiter hier. Deswegen hoffe ich, dass der ein oder andere mir die Möglichkeit gibt, danach auch an seiner Seite ein bisschen zu lernen und dann weiterhin auch im Verein tätig zu sein. Doch das ist Stand jetzt Wunschdenken."