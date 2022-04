Pokal-Halbfinale HSV gegen Freiburg: Ex-Torhüter Richard Golz im Zwiespalt

Der ehemalige Torhüter Richard Golz spielte für den Hamburger SV und für den SC Freiburg. Welchem Ex-Verein drückt er im DFB-Pokal-Halbfinale die Daumen?

"Mein Herz schlägt für beide Vereine", beschreibt der ehemalige Torwart Richard Golz sein Dilemma. "In Hamburg bin ich als Mensch erwachsen geworden. In Freiburg habe ich aber mindestens eine genauso schöne Zeit gehabt", erinnert sich der heute 53-Jährige. Fast seine gesamte Karriere stand er entweder zwischen den Pfosten der Hamburger oder der Freiburger.

Große Unterschiede zwischen beiden Vereinen

Beim Wechsel 1998 vom Hamburger SV in den Breisgau habe er sehr große Unterschiede zwischen beiden Klubs festgestellt. Der HSV galt damals als ein europäischer Topclub und Freiburg eher als beschaulich. "Ich habe auch festgestellt, dass man in Freiburg mit weniger Etat, weniger Personal, alles eine Nummer kleiner, dass man vielleicht fokussierter genauso viel Erfolg haben kann."

Wem drückt Richard Golz die Daumen?

Beide Vereine haben ihn geprägt. Wenn sie am Dienstagabend im Halbfinale des DFB-Pokals gegeneinander antreten, ist Richard Golz deshalb auch hin- und hergerissen. Allerdings gibt es eine kleine Tendenz: "50 plus 1 für den HSV, weil ich hier auch in Hamburg wohne und viel Zeit verbringe, meine Kinder geboren sind. Ich habe viel Kontakt zum HSV. Die Freiburger mögen es mir nachsehen, aber wahrscheinlich würde ich mich auch ein bisschen freuen, wenn die Freiburger gewinnen, also es ist echt schwer!"

Golz sieht Freiburg in der Favoritenrolle

Die Freiburger spielen "eine richtig gute Saison, haben Selbstvertrauen ohne Ende", deshalb sind sie für Golz der Favorit im Pokal-Halbfinale. Beim HSV sei es so, dass es eine schwierige Saison mit Aufs und Abs gewesen sei, allerdings könne der Pokal dann auch wieder zum richtigen Zeitpunkt kommen. "Alles, was gewesen ist in dieser Saison, ist völlig egal". Man könne in einem Spiel eine ganze Menge gewinnen, so Golz. "Es wäre für den HSV eine tolle Sache wieder an den letzten Pokalsieg von 1987 anzuknüpfen", sagt er lächelnd.

"Für den HSV muss alles stimmen"

Der HSV habe zwar den Heimvorteil, aber gegen Freiburg muss besonders die Abwehr stimmen. Eine konzentrierte Verteidigung, vor allem der Standards, werde entscheidend sein, denn die Standards sieht er als "eine Waffe" der Breisgauer. Richard Golz fasst zusammen: "Da muss für den HSV schon alles stimmen an dem Tag".

Titel wäre für den SC "Quantensprung"

Für den HSV schätzt er ein, wäre selbst der Finaleinzug schon "Balsam für die Seele" und ein großes Ausrufezeichen. Und auch wenn der 53-Jährige in Hamburg mehr als 700 Kilometer von Freiburg entfernt wohnt, hat er die Entwicklung des Sport-Clubs genau im Blick. Sollten die Breisgauer sogar den Titel holen, würde ihn das natürlich sehr freuen: "Weil für den Verein der erste große Titel dann nochmal ein Quantensprung ist und sie haben sich in den letzten Jahren so super entwickelt." Mit dem neuen Stadion könne man auch sagen, dass sie sportlich in eine andere Liga eingetreten seien, so Golz. Es habe immer auch mit Geld zu tun und dennoch: "Was die Aufmerksamkeit dann mindestens auch europaweit betrifft, ist so ein Titel dann auf dem Briefpapier ein Quantensprung."

Bis zu einem möglichen Titel auf dem Freiburger Briefpapier ist es allerdings noch ein langer Weg und Richard Golz gibt ehrlich zu, der Favorit auf den DFB-Pokalsieg sei für ihn Leipzig. Dennoch, auch ein Finale müssten die Leipziger erstmal gewinnen - entweder gegen einen Zweitligisten oder eben gegen den Sport-Club - die Entscheidung gibt es am Dienstagabend mit einem Liveticker und allen Reaktionen hier auf swr.de/sport.