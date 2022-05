Der SC Freiburg hat sich als Bundesliga-Sechster für die Europa League qualifiziert. Wann immer der Klub Europapokal-Luft schnupperte, ging die Reise allerdings abwärts. Zweimal bezahlte man den Ausflug sogar mit dem Abstieg.

Dreimal durfte Freiburg bisher auf dem europäischen Fußballparkett tanzen, dreimal holte man sich dabei blutige Füße. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist das sogenannte internationale Geschäft für Freiburgs Trainer Christian Streich etwas Besonderes.

"Ich war noch nicht so oft in einem europäischen Wettbewerb und ich bin schon lange Trainer, da können sie sich vorstellen, was uns das bedeutet."

Freiburg, Europa und das, was danach kam - diese Erinnerungen treiben dem ein oder anderen Fan den Angstschweiß auf die Stirn. Auf Höhenflüge in der Bundesliga und anschließende Europapokal-Nächte folgte nämlich meist ein Abstiegskater. Hier die Chronologie des Schreckens, die mit einer heute unglaublichen Erfolgsstory begann. 1995 beendete der SC Freiburg die Bundesliga-Saison mit dem dritten Platz. Meister wurde Dortmund vor Bremen und der FC Bayern München, der in diesem Jahr seine zehnte Meisterschaft in Folge feiert, wurde nur Sechster.

Europapokal Kapitel 1: Rauf und Runter

Ein Jörg Schmadtke hütete das Tor, ein Rodolfo Cardoso wirbelte im Mittelfeld und Uwe Spieß und Uwe Wassmer stürmten, um nur ein paar Namen zu nennen.

Der Einzug in den UEFA-Cup war geschafft, Freiburg scheiterte aber beim ersten internationalen Auftritt 1995 schon in der ersten Runde. Mit nur einem Tor in zwei Spielen schied man gegen Slavia Prag aus.

Erstes Kapitel: 1995 Zum ersten Mal international 1994/1995: 3. Platz in der Bundesliga, UEFA-Cup Qualifikation 1995/1996: 1. Runde UEFA-Cup: Aus gegen Slavia Prag, Platz elf in der Bundesliga 1996/1997: Abstieg aus der Bundesliga, 17. Platz

Sinkflug in der Bundesliga

Das Aus markierte den Stopp des ersten Europa-Höhenfluges. Freiburg war der Sonne zu nahe gekommen. Es folgte ein Sinkflug auf Platz elf in der Liga und im Jahr 1997 gar der Abstieg.

Es schien, als wäre die Freiburger Stabilität durch den Europa-Ausflug in Schieflage geraten. Der Kader wurde durcheinandergewirbelt, Leistungsträger wie Cardoso suchten ihr besser bezahltes Glück anderswo. Aber Freiburg kam gleich wieder zurück. Dauertrainer Volker Finke blieb trotz Abstieg und war eine Bank auf der Bank. 2001 gelang dann mit Platz sechs in der Bundesliga der zweite Einzug ins internationale Geschäft- allerdings wieder mit Folgen.

Europapokal Kapitel 2: Wieder geht es runter

Zunächst schaffte es der SC Freiburg im UEFA-Cup bis in die dritte Runde - so weit wie noch nie. Dort schied Volker Finkes Truppe sehr unglücklich gegen Feyenoord Rotterdam aus. Im entscheidenden Spiel wurde ein 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Rotterdam reichte am Ende ein 2:2 fürs Weiterkommen. Viel schlimmer war aber, dass die UEFA-Cup-Belastung wieder ihren Preis in der Bundesliga forderte. Als 16. stieg der SC Freiburg 2002 wieder ab. Der Kader war auch diesmal nicht breit genug für die Mehrfachbelastung.

Zweites Kapitel: 2001 zum zweiten Mal UEFA-Cup 2000/2001: 6. Platz Bundesliga, Qualifikation UEFA-Cup 2001/2002: 3. Runde UEFA-Cup, Aus gegen Rotterdam, Abstieg aus der Bundesliga, 16. Platz

Und abermals erholte sich der Sport-Club schnell und kam 2003 als Zweitligameister zurück. Es dauerte aber zehn Jahre, bis das bisher dritte und bis dato letzte Kapitel der Freiburger Europapokal-Geschichte geschrieben wurde.

Europapokal Kapitel 3: Blaues Auge

Nach Platz fünf zum Abschluss der Saison 2012/13 durfte Freiburg Europa League spielen. Mit einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen verkaufte sich Freiburg gut. Erst im letzten Spiel, dem 0:2 zu Hause gegen Sevilla, wurde das Weiterkommen verspielt. Und wieder ging es parallel in der Bundesliga abwärts. Damals wie heute saß Dauer-Trainer Nummer zwei, Christian Streich, auf der SC Bank. Mit Platz 14. konnte der Abstieg aber verhindert werden.

Drittes Kapitel: 2013 Europa League 2012/2013: 5. Bundesliga, Qualifikation Europa League 2013/2014: 3. Platz Europa League Gruppenphase, Bundesliga, 14. Platz

Und jetzt? Der SC hat sich für die Europa League qualifiziert. Aber ist Freiburg jetzt reif für das internationale Geschäft? Wie geht das diesmal aus?

Wieder verlassen Leistungsträger wie Nico Schlotterbeck den Verein. Wie wird Freiburg die Mehrfachbelastung verkraften? Fragen über Fragen, die sich der ein oder andere ältere SC-Fan trotz aller Vorfreude und Euphorie stellen wird. Und so mancher Anhänger wird dabei etwas Angstschweiß auf der Stirn bekommen, wenn er an die bisherigen Ausflüge nach Europa denkt.