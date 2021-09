Als Oliver Kahn vom Golfball getroffen wurde

Der SC Freiburg hat im Dreisamstadion wichtige Siege gefeiert und bittere Niederlagen erlebt. Doch ein Ereignis ist jedem im Gedächtnis geblieben, das mit dem Spiel nur am Rande zu tun hatte.

Dass FC-Bayern-Keeper Oliver Kahn ein Freund des Golfsports ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Dass ein Schüler einen Golfball am 12. April 2000 im Dreisamstadion des SC Freiburg als Wurfgeschoss gegen den "Titan" einsetzte, war jedoch höchst unsportlich. Kahn ging zu Boden, Blut floss ihm über die Schläfe. Doch zunächst gab es nur verdutzte Blicke. Niemand wusste so recht, was eigentlich geschehen war. Dann stand Kahn auf, lief in Richtung Eckfahne und hob das Corpus Delicti vom Rasen auf.

Anschließend wurde die Wunde mit zwei Stichen genäht. Es war die 90. Minute, Bayern führte 2:1, und Kahn spielte weiter, als wäre nichts gewesen. Doch als Schiedsrichter Uwe Kemmling das Spiel wenige Sekunden später beendete, platzte Kahn der Kragen. Er tobte, ging auf Freiburger Spieler und Publikum los. Selbst Bayern-Manager Uli Hoeneß gelang es nicht, seinen Angestellten zu mäßigen.

Fans des SC Freiburg entschuldigen sich

Der SC Freiburg hatte eine Belohnung für entscheidende Hinweise ausgesetzt. So konnte ein damals 16-jähriger Schüler ermittelt werden. Er kam jedoch glimpflich davon: Die Richter am Amtsgericht Waldkirch glaubten ihm, dass er den Nationaltorhüter nicht verletzen wollte. Er kam mit 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit wegen fahrlässiger Körperverletzung davon. Dem Sport-Club wurden vom DFB 75.000 Mark Geldbuße aufgebrummt. Im nächsten Heimspiel gegen den FC Schalke gab's dann auch noch die Entschuldigung der Freiburger Fans: "Sorry Olli".