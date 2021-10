Freiburger Erfolgsgeheimnis: "Und der liebe Gott schaut zu"

Der SC Freiburg ist in der Bundesliga als einziges Team noch ungeschlagen. Vincenzo Grifo hat nach dem Sieg gegen Fürth Einblicke in das Erfolgsgeheimnis der Breisgauer gegeben.

Fußball ist manchmal eine recht simple Angelegenheit. "Wenn es läuft, dann läuft es", analysierte Vincenzo Grifo vom SC Freiburg nach dem 3:1-Sieg gegen Greuther Fürth. Wenn es allerdings derart einfach wäre, dann würde es wie aktuell beim Team von Trainer Christian Streich bei allen Klubs im Land laufen. Dann hätten weder Bielefeld noch die Bayern oder Dortmund nur ein Spiel in dieser Saison verloren.

In allen Bundesliga-Vereinen wäre die Stimmung spitze, die Stadien voll und die Fans würden sich an jedem Wochenende beim Blick auf die Tabelle verwundert die Augen reiben. Tatsächlich trifft all das aber nur auf den SC Freiburg zu – denn die Breisgauer sind noch immer ohne Niederlage in der Bundesliga und klettern damit auch in der Tabelle, inzwischen auf Platz drei.

Eiskalter Elfmeter

Aber was ist das Erfolgsgeheimnis der Breisgauer? Oder sind es vielleicht mehrere? Eines hört auf den Namen Grifo, Vincenzo Grifo. Der Offensivspieler, der nach Freiburg gehört wie die Dreisam und daran nicht den geringsten Zweifel aufkommen lässt. Er trifft verlässlich – gegen Fürth erneut vom Punkt, eiskalt und doch bescheiden.

"In der Regel fühle ich mich schon sehr sicher", gab er anschließend zu. "Aber das wird natürlich immer schwieriger, je mehr Elfmeter man schießt." Schwierig aber sah der Treffer zum 3:1 (78. Minute) nicht aus. Und doch lief bei den Freiburgern gegen das Kellerkind nicht alles zusammen. Der SC leistete sich vor allem im zweiten Durchgang immer wieder Fehler und holte Fürth damit zurück ins Spiel.

"Bis an die Kante" und darüber hinaus

Trainer Streich hatte genau das erwartet: "Wir sind am Dienstag bis an die Kante gegangen", sagte er mit Blick auf die zähe Partie im DFB-Pokal. "Osnabrück war…puh. Und dass die Mannschaft dann heute das Spiel gewinnt, das ist toll."

Auch seine Mannschaft hatte der Freiburger Coach darauf vorbereitet, den Zusammenhalt angemahnt und vor allem davor gewarnt, Fürth zu unterschätzen. "Wir haben gewusst, dass das Spiel sehr schwierig wird. Denn viele erwarten, da kommt der Tabellenletzte. Aber der kommt mit Qualität und Power", so Grifo.

Auch das ist eine Qualität des Tabellendritten. Überheblichkeit, gar Arroganz gehen dem Team ab. Das gibt es in Freiburg nicht. Auch deshalb will Streich den aktuellen Lauf nicht überbewerten. "Wir haben 22 Punkte - und das ist viel zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist gut. Mehr ist es nicht."

Mehr kann es aber werden - am kommenden Wochenende warten die Bayern. Streich freut sich. Und die Fans haben am Samstag schon einmal einen Klassiker angestimmt: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus."

Stolz und Punkte

So würde das Grifo nicht formulieren. Aber er weiß um die Form der Freiburger. "Wir dürfen ruhig stolz auf uns sein und das auch genießen, weil wir uns das auch verdient haben und die Punkte nicht geklaut haben." Was aber ist denn jetzt das Freiburger Erfolgsgeheimnis? "Wir erkämpfen uns die Siege und der liebe Gott schaut zu und belohnt uns." So simpel ist es, das Freiburger Erfolgsgeheimnis.