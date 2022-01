Philipp Lienhart: Trifft Freiburgs heimlicher Torjäger gegen den BVB?

Philipp Lienhart ist gesetzt in der Startelf des SC Freiburg. Seit Mai 2020 stand der gebürtige Österreicher in jedem Spiel des Fußball-Bundesligisten von Beginn an auf dem Platz!

Ehrgeizig und talentiert

Philipp Lienhart ist schon von klein auf sehr zielorientiert, fleißig und natürlich talentiert. Im Alter von elf Jahren wechselt der Niederösterreicher von seinem Heimatverein in Lilienfeld zum gut 80 Kilometer entfernten Großstadtklub Rapid Wien. Er durchläuft dort sämtliche Jugendmannschaften - aber bis Mitte 2014 ist nicht klar, ob der gelernte Verteidiger überhaupt Profi wird. Neben den Trainingseinheiten macht er also eine Lehre zum Bürokaufmann und baut sich damit ein zweites Standbein neben dem Fußball auf.

Mit gerade einmal 18 Jahren packt der Österreicher seine Koffer und wechselt zu Real Madrid. Nach einer guten Debütsaison im U19-Team und einigen Spielen in der Youth League zieht Real Madrid 2015 für 800.000 Euro die Kaufoption. Lienhart trainiert bei Madrid unter anderem bei Zinédine Zidane und alles scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch dann gerät die Karriere ins Stocken.

Philipp Lienhart wechselte als 18-Jähriger zu Real Madrid, konnte sich in der A-Mannschaft des spanischen Klubs aber nicht durchsetzen. imago images IMAGO / Alterphotos

Der Schritt in die A-Mannschaft von Real ist zu groß, auch ein Top-Klub in anderen starken Ligen kommt eher nicht in Frage. Was Philipp Lienhart braucht, ist ein Verein, bei dem er sich entwickeln kann, bei dem er an die Hand genommen wird, bei dem er Zeit bekommt und der einen Trainer hat, der Talente weiterbringen kann. Und welcher Verein liegt da auf der Hand?

Willkommen beim SC Freiburg

2017 wechselt er zum SC Freiburg in die Bundesliga. Vielleicht der perfekte Schritt für ihn zu diesem Zeitpunkt. Denn was er sich erhofft hat, tritt genauso ein. Philipp Lienhart entwickelt sich beim SC großartig. Kleinere Rückschläge durch Verletzungen steckt er weg. Ein höflicher und reflektierter Spieler, er wirkt ausgeglichen und bringt eine sehr angenehme Zurückhaltung mit. Die große Show ist Philipp Lienharts Sache nicht. Und Leistung zeigen, sich weiterentwickeln, dranbleiben - Das sind Eigenschaften, die bei den Breisgauern ankommen.

Torgefährlichster Verteidiger der Bundesliga

Schnell, beweglich, kopfballstark ist er. Was ihm manchmal noch fehlt, ist ein wenig mehr Physis, die gegen bullige Stürmer durchaus hilfreich sein kann. Doch auch daran arbeitet der 25-Jährige, der erst im vergangenen Jahr seinen Vertrag beim Sport-Club verlängert hat. Zum Glück für den Sport-Club, denn Philipp Lienhart hat in dieser Saison bereits vier Tore erzielt. Alle auswärts, vielleicht klappt es ja auch gegen Dortmund. Vier Tore, damit ist er gemeinsam mit Stuttgarts Konstantinos Mavropanos der derzeit torgefährlichste Abwehrspieler der Liga!

Fähigkeiten gegen den BVB zeigen

SC-Trainer Christian Streich ist überzeugt von Lienharts Fähigkeiten und freut sich über seine Entwicklung. "Er hat die Chancen genutzt und sehr stabile Leistungen gezeigt", lobt der Fußballlehrer den Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. "Diese Wachheit, die er hat, ist gut, dieses Rausgehen, das aktive Verteidigen. Er hat sich richtig gut entwickelt."

A-Nationalspieler in Österreich

Lienharts Entwicklung wird natürlich auch in seinem Heimatland Österreich wahrgenommen. Und so darf er für sein Land an der EM 2021 teilnehmen. Ein großer und wichtiger Sprung in seiner Karriere. Immerhin zwei Einsätze als Einwechselspieler stehen nach dem Aus im Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien auf der Habenseite.

In der vergangenen Bundesliga-Saison kam Philipp Lienhart auf 34 Einsätze, das will er auch in dieser Saison erreichen. Und bislang läuft alles nahezu perfekt. Der SC stellt momentan, gemeinsam mit den FC Bayern, die beste Defensive der Liga. Nur 18 Gegentore kassierte der Tabellenvierte bislang in dieser Saison.

Wohin seine Reise Philipp Lienhart letztlich führt, das weiß keiner. Vielleicht bleibt er auch die nächsten Jahre beim SC. Schön wäre dies für den Sport-Club, denn charakterlich passt Lienhart perfekt. Und spielerisch ebenfalls.