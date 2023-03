per Mail teilen

Seit Dezember 2011 ist Christian Streich bereits Trainer beim SC Freiburg. Nun hat der 57-Jährige seinen Vertrag erneut verlängert, wie die Breisgauer am Dienstag mitteilten.

Der dienstälteste Trainer der Fußball-Bundesliga, Christian Streich, verlängert seinen Vertrag beim SC Freiburg erneut. "Das Trainerteam um Christian Streich arbeitet Tag für Tag sehr detailverliebt und mit maximalem Einsatz an der Entwicklung unserer Mannschaft", sagt Vorstand Jochen Saier, "wir bleiben auf unserem Weg und führen diese sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit auch über die aktuelle Saison hinaus fort.“ Details zur Vertragslaufzeit gaben die Breisgauer nicht bekannt.

SC Freiburg verlängert mit Trainerteam

Neben Streich verlängert der Sport-Club auch mit Patrick Baier, Florian Bruns und Julian Schuster aus dem Trainerteam. "Es ist schön, dass wir nach wie vor gerne ins Trainerbüro kommen und einen offenen und ehrlichen Austausch pflegen", sagt Streich. "Die Konstellation hier ist besonders und es ist mir eine Freude, gemeinsam mit meinen Trainerkollegen bei diesem Verein weiter arbeiten zu können", so der 57-Jährige weiter.

Streich: 430 Pflichtspiele als Trainer für den Sport-Club

Bereits seit 1995 ist Streich für den Sport-Club tätig, seit Dezember 2011 hat er das Amt als Cheftrainer inne. Mit 347 Partien ist Streich Rekordtrainer bei den Breisgauern. Insgesamt betreute er das Profiteam in 430 Pflichtspielen. Am Donnerstag (18:45 Uhr) steht dann ein ganz besonderes Spiel an. Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League empfängt der Sport-Club Juventus Turin.