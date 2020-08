Der SC Freiburg bereitet sich derzeit in Schruns/Österreich auf die neue Saison vor. In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Breisgauer sensationell Rang acht. Trainer Christian Streich sprach im Trainingslager mit SWR Sport über seine Erwartungen, die Abgänge von Leistungsträgern und über die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Mit Keeper Alexander Schwolow (Hertha BSC) und Offensivspieler Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon) haben zwei absolute Leistungsträger dem SC Freiburg verlassen. Während für Schwolow der bisherige Ersatztorwart Mark Flekken wohl zur neuen Nummer eins aufrücken wird, steht der direkte Ersatz für Waldschmidt noch aus.

Bedauern, aber auch Verständnis für Waldschmidt

Den Abgang des Nationalspielers bedauert Trainer Christian Streich. "Wenn Luca Waldschmidt hier geblieben wäre, hätten wir gemeinsam noch ein paar Sachen verfeinern können, weil seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist", so Streich mit Blick auf den Transfer, der dem SC laut Medienberichten rund 15 Millionen Euro in die Kasse gespült hat. Das Trainer-Urgestein hat aber auch Verständnis für den Wechsel des 24-Jährigen: "Wenn er sich in Lissabon wohl fühlt, wenn alles stimmt mit dem Umfeld, kann er auch dort die nächsten Schritte tun. Zumal in der portugiesischen Liga vielleicht etwas weniger Druck herrscht als hierzulande."

Weitere Abgänge von Leistungsträgern, so Streich weiter, seien nicht ausgeschlossen. Als Kandidaten gelten Nationalspieler Robin Koch und Jannik Haberer. "Wir müssen schauen, was mit Robin Koch passiert. Wenn er bleibt, ist es wunderbar. Wenn nicht, brauchen wir in jedem Fall Ersatz", sagte der 55-Jährige: "Es kann sein, dass noch Spieler den Verein verlassen. In dem Fall werden noch Spieler dazukommen." Auf jeden Fall werde es auch weiter zum Freiburger Weg gehören, Spieler zu entwickeln.

"Ich mache mich nicht verrückt"

Die gute Platzierung in der Vorsaison sei auch auf den ausgewogenen Kader zurückzuführen, sagte Streich: "Wir hatten eine gute Breite, waren variabel und konnten auch den Ausfall von verletzten Spielern kompensieren. " Ob das in der kommenden Spielzeit wieder ein Erfogsfaktor für die Breisgauer sein könnte, wollte der SC-Coach noch nicht beantworten: "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob das in der nächsten Saison wieder so ist. Ich mache mich aber nicht verrückt."

Er gestand aber auch ein: "Die Breite vom Vorjahr werden wir wohl nicht nochmal haben, aber wir wollen wieder so aufgestellt sein, dass wir in der Lage sind, Bundesligaspiele zu gewinnen."

TV-Tipp SWR Sport in Baden-Württemberg SWR Sport in Baden-Württemberg zeigt am Sonntag, was sich bei den Bundesligaklubs aus dem Land tut und wie die Vorbereitung läuft. Dazu gibt es zwei Trainer im Interview: Christian Streich (SC Freiburg) und Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart). Los geht's ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Großartige Bewegungen in der Kaderhierarchie durch die Abgänge erwartet Streich nicht. "Wenn Leute gehen, müssen sich Dinge neu ordnen. Aber das ist nicht so kompliziert bei uns, weil viele Wurzeln schon gewachsen sind. Die Wurzeln, die jetzt entfernt wurden, wachsen auch wieder nach", sagte er: "Bei uns ist es ja generell so, dass die Hierarchien flacher sind."

Sorge wegen Länderspiel-Abstellungen

Mit Blick auf den Saisonstart mit zwei Baden-Württemberg-Duellen gegen Waldhof Mannheim im DFB-Pokal (12.09.) und zum Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart (19.09.) herrscht bei Streich große Vorfreude. Sorge machen ihm nur die Länderspieltermine Anfang September, von denen auch viele SC-Profis betroffen sind. "Die Corona-Situation beschäftigt uns sehr, die Nationalmannschaftsreisen der Spieler. Da kann man nicht trainieren, weil alle unterwegs sind. Das ist eine Situation, die mir überhaupt nicht gefällt, aber wir müssen sie akzeptieren."

Mit Blick auf die generelle Corona-Situation in Deutschland empfahl Streich, gelassener mit der Lage, den Verordnungen und eventuellen Einschränkungen umzugehen. "Wir haben ja in Deutschland eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Uns geht es ja eigentlich außergewöhnlich gut, wenn man andere Teile der Welt sieht", sagte er: "Da gibt es absolut keinen Grund, sich zu beklagen."