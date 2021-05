TV-Tipp

Einen ausführlichen Spielbericht und alle Reaktionen zur Partie des SC Freiburg gegen Bayern München gibt es am Sonntag um 21:45 Uhr in SWR Sport BW. Zudem gibt es einen Rückblick rund um den Abschied vom Schwarzwald-Stadion. Live-Einbledungen der Partie gegen den deutschen Rekordmeister gibt es in der Radio-Sendung SWR-1-Stadion am Samstag von 14 bis 18 Uhr.