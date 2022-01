Freiburgs Christian Günter: Diese Werte haben die Eltern ihm vermittelt

Ende Januar schließt das Transferfenster. Wie üblich haben dabei wieder viele Profis Vereine verlassen, um in der Ferne ihr Glück und Geld zu finden. Bei Christian Günter vom SC Freiburg scheint ein Wechsel fast ausgeschlossen. Heimat hat einen hohen Stellenwert für den Fußballer, das wissen auch seine Eltern.

Etwa 70 Kilometer entfernt von Freiburg, im Landkreis Rottweil, liegt Tennenbronn. 3.500 Einwohner, beliebtes Urlaubsziel, spannende Wanderwege zeichnen die Gemeinde aus. Dieser beschauliche Ort ist die Heimat von SC-Freiburg-Profi Christian Günter. Er wohnt zwar mittlerweile mit Ehefrau und Töchterchen in Freiburg, ist dennoch mit der Gegend sehr verbunden. Seine Eltern Andrea und Eckhard Günter wohnen noch in Tennenbronn. Sie haben Heimat als Wert an ihren Sohn weitergegeben.

Froh, dass er beim SC Freiburg spielt

Seine Eltern sind froh, dass er beim SC Freiburg spielt und somit nicht allzu weit weg wohnt: "Das ist für mich ein ganz hohes Gut", erzählt der Vater. "In unserer Welt ist es im Moment so, dass Geld und Erfolg so ein wichtiger Faktor geworden sind. Und ich sage: 'Werte sind viel wichtiger'." Unter Werte zähle er auch Heimat. Christian Günter wisse, dass in Tennenbronn jemand ist, der ihn unterstützt und hilft. Für den Vater sei das wichtig, erzählt er: "Und ich glaube, für ihn ist es das auch."

Christian Günter wollte nicht von zu Hause weg

Beim FV Tennenbronn lernte er das Fußballspielen und wechselte in der C-Jugend in die Freiburger Fußballschule. Unzählige Male haben ihn Mutter, Vater oder Opa nach der Schule oder nach der Ausbildung nach Freiburg gefahren. Während des Trainings warteten sie, anschließend ging es wieder eine gute Autostunde zurück nach Hause, nach Tennenbronn. Ein unglaublicher Einsatz, der sich gelohnt hat. Dass ihr Sohn sogar Kapitän des Fußball-Bundesligisten ist, macht die Eltern natürlich stolz: "Für die Familie war das eine tolle Sache als er Kapitän geworden ist." Vater Eckhard Günter glaubt, dass Christian Günter die Aufgabe gut ausfüllt. Es sei nicht bloß das Tragen der Binde am Arm, sondern, so wie er das mitkriege, schaue sein Sohn auch immer nach den anderen: "Und das sind die Werte, die mir wichtig sind", erzählt der Vater.

Christian Günter selbst wollte während der Zeit in der Fußballschule nicht zu einer Gastfamilie ziehen und hat die vielen und langen Fahrtzeiten in Kauf genommen: "Mein Umfeld war mir zu wichtig, ich wollte nicht von zu Hause weg", sagte er mal im Interview mit 11Freunde.

Freiburg als Ort des Erfolgs und zweite Heimat

Er war als Nationalspieler im EM-Kader und hat mehr als 300 Mal für den SC Freiburg auf dem Rasen gestanden. "So wie ich erzogen wurde oder so wie das Leben bei uns zu Hause ist, so ähnlich ist es hier (in Freiburg, Anm. der Redaktion). Deshalb bin ich schon so lange hier, weil ich mich extrem wohl fühle," sagt der 28-Jährige.

Vater zu anderen Angeboten: "Alles ablehnen"

Auch wenn es momentan nicht nach einem Wechsel aussieht, falls doch attraktive Angebote von anderen Vereinen kommen, hat der Vater einen Wunsch an seinen Sohn: "Mein Wunsch ist, alles ablehnen, egal, wer kommt und sagen: 'Freiburg, das ist meine Heimat mit dem Schwarzwald und mit Tennenbronn'."