SC Freiburg: Mach's noch einmal, "Günni"

Christian Günter, Spitzname "Günni", ist mit 262 Einsätzen der Rekordmann des SC Freiburg in der Bundesliga. Mit Abschluss der Saison könnte er endgültig zu einer Legende des SC werden.

Vor dem Bundesliga-Finale ist SC-Kapitän Christian Günter am Montag noch mal schnell nach Berlin gejettet. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat nämlich die Trophäe für den DFB-Pokal-Sieger offiziell an die Gastgeberstadt des Endspiels zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig am 21. Mai übergeben. Mit dabei im Berliner Rathaus waren als Vertreter des SC Freiburg noch Vorstand Oliver Leki und Pokalbotschafter Joachim Löw. DFB-Pokal-Endspiel und Berlin, da kommen Erinnerungen hoch bei Christian Günter.

2011 konnte der SC Freiburg den A-Junioren-Pokal gewinnen. Mit dabei: Trainer Christian Streich und Christian Günter. imago images IMAGO / Team 2

Am 21.05.2011 hat er mit den U19-Junioren des SC Freiburg im Finale gegen Hansa Rostock den DFB-Pokal gewonnen: "Es ist ein absoluter Traum, der noch größer wurde damals in der A-Jugend, als wir schon mal daran geschnuppert haben. In zwei Wochen dann dazustehen, ist ein Traum, der wahr wird."

Erst Saison- dann Pokalfinale

Auf den Tag genau nach 11 Jahren spielt Christian Günter also wieder um den DFB-Pokal. Keine Frage, Günter und sein SC Freiburg haben sich dieses Finale verdient. Zum ersten Mal werden die Profis der Breisgauer im Berliner Olympiastadion um diese begehrte Trophäe spielen. "Na klar ist es das Ziel, den Pokal mit nach Hause zu nehmen", so Günter. Vorher steht aber am kommenden Samstag erst einmal das schwere letzte Bundesligaspiel der Saison bei Bayer Leverkusen an. Sollte Freiburg gewinnen und gleichzeitig RB Leipzig bei Arminia Bielefeld verlieren, dann hätte der SC auch noch den Einzug in die Champions League gepackt. Sollte das nicht klappen, wäre Christian Günter bestimmt nicht zu Tode betrübt: "Vor diesem Jahr hatten wir nie das Ziel, dort anzukommen. Das hat sich übers Jahr entwickelt. Wir sind nullkommanull enttäuscht, wenn es die Europa League wird."

Champions League oder Pokalsieg?

Was wäre wohl, wenn der Fußball-Gott in dieser Woche einen Abstecher ins Breisgau machen würde, um in Freiburg mal nachzufragen: "Lieber Christian, was wäre Euch denn lieber: Champions League oder der Triumph im DFB-Pokal?" Christian Günter braucht da nicht wirklich lange zu überlegen: "Ein Titel ist etwas ganz Besonderes, weil das etwas ist, was man ein Leben lang nicht mehr vergessen wird und was auch der Region und dem Verein guttun würde." Im eigenen Erfolg das Umfeld nicht vergessen. So ist er, der Christian Günter. Dafür, und auch weil er ein toller Fußballer ist, wird er beim SC Freiburg nicht vergessen werden. Mit oder ohne DFB-Pokal-Sieg.