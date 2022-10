Freiburger Improvisationskünstler und ein "guter Punkt"

Mit Mühe und Glück hat sich der SC Freiburg bei Hertha BSC noch einen Punkt erkämpft. Doch aufgrund mehrerer Corona-Erkrankungen im Trainer-Team mussten die Breisgauer gehörig improvisieren.

Beim 2:2 bei Hertha BSC war vieles anders für den SC Freiburg. Cheftrainer Christian Streich ist die Reise nach Berlin wegen seiner Corona-Erkrankung gar nicht erst angetreten. Auch Co-Trainer Patrick Baier, der die Breisgauer beim 2:0-Sieg gegen Nantes betreut hat, fehlte ebenfalls wegen eines positiven Corona-Tests. Stattdessen musste Lars Voßler in die Breche springen.

Der Mannschaft fiel die Umstellung jedoch leicht: "Die Jungs arbeiten so lange zusammen. Wir kennen sie in und auswendig. Sie uns. Und sie sich gegenseitig auch", sagte Freiburg-Kapitän Christian Günter im Interview mit SWR Sport. "Und sie wissen, was wer zu tun hat."

Christian Günter machte den Einpeitscher

Damit trotzdem nichts schiefgehen konnte, hat sich Christian Streich bei der Mannschaftssitzung per Video-Konferenz zuschalten lassen. Die Kabinen-Ansprache hat der Käptn übernommen, und während des Spiels war Martin Schweizer, der sonst die Freiburger Fußball-Schule leitet, im stetigen Kontakt mit dem Chefcoach.

Beim 2:2 klappte das sehr gut. Freiburg kam besser ins Spiel, ging durch Daniel-Kofi Kyereh verdient in Führung (22.). Erst nach dem durchaus diskutablen Elfmeter (Günters Hand wurde aus ganz kurzer Entfernung angeschossen) verloren die Breisgauer etwas den Faden. Die daraus resultierenden Gegentore (Dodi Lukebakio, 34. per Handelfmeter und Suat Serdar 61.) bezeichnete Günter als "ein bisschen unglücklich ... aber wir müssen uns nicht in die Krise reden". Anschließend tat sich Freiburg schwer und hatte Probleme, zurück ins Spiel zu finden. Dass es trotzdem noch zu einem Punkt reichte (Kevin Schade nutzte einen Patzer von Hertha-Keeper Oliver Christensen und traf zum späten 2:2-Ausgleich) nannte Kyereh "gerecht". Auch für Günter war es "ein guter Punkt".

SC Freiburg hofft auch schnelle Streich-Rückkehr

Dennoch: "Wenn der Cheftrainer fehlt, dann fehlt halt einfach irgendwas. Aber das sie jetzt zweimal super kompensiert", sagte Interimschefcoach Voßler. "Und da bin ich auch sehr dankbar, dass das alles so tolle Typen sind und die das dann auch alles so annehmen und umsetzen können." Doch auch für ihn fühlt sich der Punkt bei seinem Cheftrainer-Debüt "gut an". "Die Mannschaft hat eine tolle Energie auf den Platz gebracht. Hertha aber auch. Und dann geht das Unentschieden auch ok."

"Wir können zufrieden sein mit dem Punkt", meinte auch Torschütze Kyereh. Doch auch für ihn ist der Freiburger Fußball ohne Christian Streich einfach nicht derselbe: "Wir vermissen den Coach und hoffen, dass er bald wieder an der Linie steht." Womöglich schon am kommenden Donnerstag (18:45 Uhr) beim Europa-League-Rückspiel beim FC Nantes.