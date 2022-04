Bayerns 12. Mann in Freiburg - legt der SCF Einspruch ein?

Ein Wechselfehler hat beim 4:1-Sieg des FC Bayern in Freiburg für Aufregung gesorgt. In der 86. Minute waren die Münchner am Samstag für etwa 20 Sekunden mit einem Spieler mehr auf dem Rasen.

Im Fußball spricht man gerne vom sogenannten "12. Mann". Für gewöhnlich ist damit das Publikum gemeint. Beim Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern München an diesem Samstagmittag wurde aus der gern genommenen Fußball-Metapher allerdings eine Tatsache zum Augenreiben. Durch einen Wechselfehler standen kurzzeitig tatsächlich zwölf Spieler des FC Bayern München auf dem Freiburger Rasen.

Referee Christian Dingert unterbrach das Spiel für mehrere Minuten, ehe er die Begegnung mit einem Schiedsrichter-Ball wieder fortsetzen ließ. Offenkundig hatten die Freiburger Dingert auf den möglichen Regelverstoß aufmerksam gemacht, nachdem die eingewechselten Marcel Sabitzer und Niklas Süle das Feld betreten hatten. "Mir ist aufgefallen, dass Niki reinkommt und keiner rausgeht", sagte SC-Verteidiger Nico Schlotterbeck im Sportschau-Interview. Er habe dann durchgezählt "und einen zu viel gezählt. Ich bin dann zum Schiedsrichter gegangen und hab gesagt, 'da sind zwölf Mann auf dem Feld!' Er hat dann auch abgepfiffen", so Schlotterbeck weiter. Die Bayern führten zu diesem Zeitpunkt bereits 3:1.

Konsequenzen noch unklar

Sabitzer traf in der Nachspielzeit noch zum 4:1-Endstand. "Ich müsste es auch noch mal in Ruhe anschauen", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier. Am Spielfeldrand hatte es intensive Diskussionen zwischen den Bayern-Verantwortlichen und dem Schiedsrichter-Gespann gegeben. Inwiefern der Vorfall Konsequenzen haben könnte, war zunächst unklar. "Das kann ich nicht beurteilen", sagte Saier. Ob der SC Freiburg also Einspruch gegen die Spielwertung einlegen wird, steht noch nicht fest.

Möglich erscheint dieses Szenario allerdings schon. Wir erinnern uns: Der VfL Wolfsburg hatte nach einem Wechselfehler in der ersten Runde des DFB Pokals in dieser Saison bereits einen Sieg aberkannt bekommen. Im Spiel gegen Preußen Münster hatten die Wolfsburger in der Verlängerung einmal zu oft gewechselt. Trotz des 3:1-Siegs nach Verlängerung hatte das Sportgericht im Nachhinein auf einen 2:0-Sieg für Münster entschieden - der VfL Wolfsburg schied aus dem Pokal aus.

Stolpert Bayern über Paragraf 17?

Möglich machte das der Paragraf 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB). So könnte der Wechselfehler der Bayern nun ebenfalls Folgen für die Wertung der Partie haben. "War in einem Spiel ein Spieler nicht spiel- oder einsatzberechtigt, so ist das Spiel für die Mannschaft, die diesen Spieler schuldhaft eingesetzt hatte, mit 0:2 verloren und für den Gegner mit 2:0 gewonnen zu werten, es sei denn, das Spiel war nach dem Einsatz des nicht spiel- oder einsatzberechtigten Spielers noch nicht durch den Schiedsrichter fortgesetzt", heißt es dort. Freiburg müsste allerdings Protest einlegen, damit die Panne ein Nachspiel hat.

Es könnte also eine spannende dritte Halbzeit am grünen Tisch geben zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München.