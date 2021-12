Was ist für den SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen möglich?

Nur ein Sieg in den vergangenen sechs Spielen und trotzdem die beste Punkteausbeute nach 16 Spieltagen unter Trainer Christian Streich. Wie geht das zusammen und was ist am 17. Spieltag gegen Bayer Leverkusen drin?

Leistung und Ergebnis: Normalerweise steht beides in direkter Abhängigkeit. Beim SC Freiburg haben sie zuletzt damit gehadert, in welchem Zusammenhang beides steht. Der 6:0-Sieg in Gladbach war auf der einen Seite eindeutig, auf der anderen Seite aber auch ein gefühlter Sonderfall der vergangenen Wochen. An den anderen Spieltagen stimmte meist die Leistung, aber das Ergebnis aus Freiburger Sicht nicht.

Die Serie, die ersten Bundesliga-Spiele der Saison ungeschlagen zu sein, endete am 11. Spieltag bei Bayern München - übrigens mit einer sehr ansehnlichen Leistung. Danach folgte das unglückliche 0:2 gegen Frankfurt und das "ungerechte" 1:2 in Bochum. Nach dem ungefährdeten Sieg in Gladbach dann das fast unmögliche 1:2 gegen die TSG Hoffenheim. Und ein Trainer Christian Streich, der an der Abhängigkeit von Leistung und Ergebnis haderte: "Ich habe ein Problem damit, dass wir gegen Frankfurt, gegen Bochum und heute (Nach dem Spiel gegen Hoffenheim, Anm. d. Red.) gute Spiele machen und verlieren alle drei Spiele. Das ist Wahnsinn."

Nach dem umkämpften 0:0 gegen Union Berlin unter der Woche und jetzt 26 Punkten nach 16 Spieltagen, steht beim Sport-Club dennoch die beste Punkteausbeute seit elf Jahren zu Buche. Da Streich Ende Dezember sein 10-jähriges Jubiläum als Cheftrainer feiert, ist es auch die beste Ausbeute unter Streich. Und die "26 Punkte sind verdient", so Streich.

Trotz dieser besten Ausbeute scheint es, als wäre ein Sieg zum Jahresabschluss für das Freiburger Selbstbewusstsein immens wichtig. Vor allem, um gedanklich nicht im Negativstrudel der vergangenen Spieltage festzuhängen.

Mit Selbstvertrauen gegen Leverkusen

Christian Streich sagte vor dem Spiel gegen Leverkusen (Sonntag, 15:30 Uhr), dass das Unentschieden gegen Union Berlin dem Selbstvertrauen der Mannschaft gut getan hat. Auch dass sich sein Team Chancen erarbeitet hat, stimmt ihn positiv. "Es fehlt uns nicht an Selbstvertrauen. Wir trauen uns zu, Leverkusen einen richtigen Kampf zu bieten." Angesprochen auf das Auf und Ab der vergangenen Wochen, meint Streich: "In wie vielen Spielen in dieser Saison waren wir richtig unterlegen? Vielleicht in Bayern. Aber dann muss ich schon überlegen, ob wir nochmal richtig unterlegen waren. Von daher können wir am Sonntag mit erhobenem Haupt auf den Platz gehen."

Mit Leverkusen erwartet Streich eine "enorm starke Mannschaft mit viel Speed." Das schrecke sein Team aber nicht ab: "Wir spielen gerne gegen Top-Mannschaften in der Bundesliga."

Kommen Leistung und Ergebnis zusammen?

So soll also Freiburgs Leistung gegen Leverkusen konsequenterweise zu einem Erfolgsergebnis im letzten Bundesliga-Spiel 2021 führen. Dass gegen den Tabellendritten ein Sieg möglich ist, haben die Freiburger in dieser Saison fußballerisch schon unter Beweis gestellt. Zusätzlich gibt es auch statistisch noch einen interessanten Fakt: Christian Streich hat mit seinen Freiburgern noch nie das letzte Bundesliga-Spiel eines Kalenderjahres verloren. Und wenn der Sport-Club sogar auf einem Champions-League-Platz überwintern würde, wären alle Zweifel, all das Hadern mit den Ergebnissen der vergangenen Spieltage bestimmt verflogen.