Europa-League-Auslosung: Lösbare Aufgaben für den SC Freiburg

Der SC Freiburg trifft in der Europa League in der Gruppe G auf Olympiakos Piräus, Qarabag Agdam und den FC Nantes. Das hat die Auslosung am Freitag in Istanbul ergeben.

Lange haben die Freiburger Fans und der gesamte Verein auf die Auslosung der Europa League hingefiebert. Nun fest fest: Die Breisgauer treffen in der Gruppe G auf Olympiakos Piräus, den aserbaidschanischen Meister Qarabag Agdam und den FC Nantes. SC-Kapitän Christian Günter freut sich besonders auf "ein brutales Stadion mit brutaler Stimmung" bei Olympiakos Piräus. Freiburgs Spieler hatten auf Manchester United gehofft Das erhoffte Hammerlos blieb damit aus. Die Freiburger Spieler um Vincenzo Grifo und Nicolas Höfler hatten im Vorfeld mit Manchester United geliebäugelt. Trainer Christian Streich zeigte sich bei der Frage nach seinen Wunschgegnern offen: "Super wären drei Länder und drei Stadien, in denen ich noch nie war." Diesem Wunsch kam "Losfee" Karl-Heinz Körbel, Klub-Legende vom amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt, in Istanbul nun nach. Streich tritt mit seinem Team in Griechenland, Aserbaidschan und Frankreich an. Europa League: Die Gruppen Gruppe A: FC Arsenal, PSV Eindhoven, FK Bodo/Glimt, FC Zürich Gruppe B: Dynamo Kiew, Stade Rennes, Fenerbahce Istanbul, AEK Larnaka Gruppe C: AS Rom, Ludogorets Rasgrad , Real Betis Sevilla, HJK Helsinki Gruppe D: Sporting Braga, Malmö FF, Union Berlin, Union Saint-Saint-Gilloise Gruppe E: Manchester United, Real Sociedad San Sebastián, Sheriff Tiraspol, Omonia Nikosia Gruppe F: Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam, FC Midtjylland, Sturm Graz Gruppe G: Olympiakos Piräus, Qarabag Agdam, SC Freiburg, FC Nantes Gruppe H: Roter Stern Belgrad, AS Monaco, Ferencvaros Budapest, Trabzonspor SC-Kapitän Günter freut sich auf "netten Gegner" und "brutale Stimmung" Olympiakos Piräus nennt Freiburgs Kapitän Christian Günter direkt nach der Auslosung einen "netten Gegner". Er freue sich besonders auf die "brutale Stimmung" dort. Mit Qarabag konnte der 29-Jährige zunächst nicht allzu viel anfangen. Den aserbaidschanischen Meister habe er erst einmal gegoogelt. "Da hätten wir uns vielleicht schon einen anderen Gegner gewünscht, das ist wahrscheinlich mit die weiteste Reise, die man haben kann, aber dann schauen wir uns das doch auch mal an", sagte er und resümierte: "Es ist nicht unmöglich, weiterzukommen." Erster Europa-League-Spieltag am 8. September Seinen ersten internationalen Aufritt seit den Qualifikationsspielen zur Europa League 2017/2018 (1:0 und 0:2 gegen NK Domzale aus Slowenien) hat der Sport-Club am 8. September. Dann steht der erste Spieltag der Gruppenphase an. Gegen welches Team die Freiburger dann antreten, wird am Samstag von der UEFA festgelegt. Europa League 2022/2023: Spieltage und Termine Gruppenphase

1. Spieltag: 8. September 2022

2. Spieltag: 15. September 2022

3. Spieltag: 6. Oktober 2022

4. Spieltag: 13. Oktober 2022

5. Spieltag: 27. Oktober 2022

6. Spieltag: 3. November 2022 K.o.-Runden

K.o.-Runden-Playoffs: 16. & 23. Februar 2023

Achtelfinale: 9. & 16. März 2023

Viertelfinale: 13. & 20. April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023 Spätestens nach dem sechsten Gruppen-Spieltag am 3. November steht fest, welche Teams in die K.o.-Runde einziehen. Der SC Freiburg und Union Berlin über Bundesliga-Platzierung qualifiziert Durch den sechsten Platz in der Vorsaison hatten sich die Freiburger, wie auch Union Berlin als Tabellenfünfter, direkt über die Bundesliga für die Europa League qualifiziert. Die letzten Teilnehmer wurden am Donnerstagabend bei den Qualifikationsspielen ermittelt. Christian Streich dürfte sich auf die ihm unbekannten Stadien freuen. Schließlich hatte er am Donnerstag noch gesagt: "Ich bin noch nicht viel unterwegs gewesen mit dem Fußball. Meistens halt national." Das wird sich nun schon ganz bald ändern.