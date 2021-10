SC Freiburg II mit Sieg gegen SC Verl

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg hat ihr Heimspiel in der 3. Liga gegen den SC Verl gewonnen. Die Breisgauer siegten mit 3:2.

Vor 900 Zuschauern in Freiburg holte die zweite Mannschaft des SC Freiburg den vierten Saisonsieg und kletterte in der Tabelle auf den 15. Platz. Bereits in der 16. Minute hatte Daniels Ontuzans den SC Freiburg in Führung gebracht, Lukas Petkov glich allerdings nur vier Minuten später zum 1:1 aus. Durch Treffer von Yannik Engelhardt (37. Minute) und Max Rosenfelder (41.) kam der Sport-Club jedoch schnell zurück auf die Siegerstraße. Leandro Putaros Treffer zum 2:3 aus Sicht von Verl (59.) reichte nicht mehr um den SC in Bedrängnis zu bringen.