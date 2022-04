Kicken für die Zukunft - die Fußballschule des SC Freiburg

Millionen Jungs und Mädchen träumen vom Profi-Fußball. Auch der SC Freiburg ist ständig auf Talentsuche. Aber die Chancen auf eine Profi-Karriere sind nur gering.

"Man freut sich einfach, dass das alles so geklappt, wie man sich das von klein auf erträumt hat. Vor allem, dass man für Deutschland spielen darf." Der das sagt, ist Christian Günther, Linksverteidiger beim Bundesligisten Sportclub Freiburg und seit einiger Zeit eben auch Nationalspieler. Der 29-Jährige ist in Tennenbronn im Südschwarzwald aufgewachsen und hat dort angefangen zu kicken. Dort entdeckten ihn irgendwann auch die "Späher", die Talentscouts des SC Freiburg. "Ich habe eben schon immer viele Tore geschossen, da fällt man halt irgendwann mal auf", sagt Günther. Für ihn ging es dann in die Fußballschule des SC. Alleine das ist schon etwas, das nur sehr wenige erreichen.

Aus der Not heraus zum Vorreiter - die Fußballschule des SC Freiburg

Hier formen die Trainer aus den Jugendlichen Spieler, die – wie Christian Günther – mit viel Übersicht, mit Köpfchen und vor allem mit Teamgeist spielen. Vor allem das ist es, worauf der Sportclub an der Dreisam setzt. Als für den SC in der Saison 1992/93 erster der 2 Fußball-Bundesliga wurde und dann in die erste Liga aufstieg, brauchte man gute Spieler. Doch die waren teuer. Zu teuer für die Freiburger. Andreas Steiert, der heutige Leiter der Freiburger Fußballschule, erinnert sich, dass dem damaligen Trainer Volker Finke und dem Ex-Präsidenten des Vereins, Achim Stocker, die Idee der Fußballschule kam. "Wir wollen in Steine anstatt Beine investieren", so die Devise damals, sagt Steiert. Die Idee der Nachwuchsleistungszentren, die es heute verpflichtend überall gibt, entstand praktisch mit der Fußballschule in Freiburg.

Gut ausgebildete Spieler füllten die Vereinskasse

"Wir können das Rennen um teure Spieler nicht mitgehen", das war den damaligen Gründern der Fußballschule des SC klar, sagt Andreas Steiert. Freiburg sei halt kein Ballungsgebiet, wie Dortmund oder München. Doch durch die zunehmenden Erfolge des SC Freiburg sprach es sich herum, dass hier echte Talente ausgebildet wurden. Sie spielten deshalb meist nicht lange an der Dreisam, dann lockten "große" Vereine mit mehr Geld. Gut für die Vereinskasse des SC, schlecht für die sportlichen Ambitionen. Denn ganz oben – wie in der aktuellen Saison – spielten die Breisgauer meist doch nicht mit. Und wer nicht Euro- oder Champions-League spielt, ist erstens unattraktiv für Talente, die mehr wollen und hat zweitens nicht das Geld, um sie zu halten. Eine Krux, die sich jetzt mit den Erfolgen des Sportclub zu ändern beginnt. Die Spieler bleiben inzwischen gerne im Breisgau. Denn hier sind sie nicht nur eine Nummer 48, die bei den Bayern wahrscheinlich sowieso nur auf der Reservebank sitzen würde, sondern sie dürfen, können und sollen auch spielen.

Nur zwei von 100 schaffen es in den Profi-Kader

Auch wer es in die Fußballschule des SC Freiburg geschafft hat, landet längst nicht im Profi-Kader. "Für 98 Prozent der Spieler bleibt das ein Traum", sagt Andreas Steiert. Aber an der Dreisam geht es um mehr. Es werde Anfang an darauf geachtet, dass der Fokus nicht nur auf "Fußball" liege, so der Leiter der Fußballschule. Natürlich wolle man Talente, die den Willen haben, sportlich ganz nach oben zu kommen. Doch Schule und Ausbildung seien genauso wichtig. Und deshalb bietet der SC den Jugendlichen, die nicht aus der Region kommen, auch ein Internat an, um sie vor Ort betreuen zu können. Außerdem gebe es "tolle Geschichten von Jungs, die nicht Profi geworden sind." Viele hätten auch in einem "normalen" Beruf Karriere gemacht. Steiert macht deshalb auch bei Sponsoren des SC Werbung für die Fußballschüler. Denn die hätten einen "Leistungsgedanken, können sich konzentrieren und auch ein bisschen was aushalten. Steiert sieht seine Fußballschule deshalb auch als "Lebensschule".

Eigengewächs Christian Günther: Teamplayer ohne Allüren

Der Linksverteidiger, der immer mit der Regenbogen-Kapitänsbinde auf dem Platz steht, um seine Solidarität für die Lesben-, Schwulen-, Bi- und Transsexuellen-Bewegung zu zeigen, ist Freiburger durch und durch. Er liebt und lobt den Teamgeist, der in der Fußballschule und auch im der Profi-Mannschaft vermittelt wird. "Jeder läuft für den anderen, jeder gönnt dem anderen etwas", sagt Günther. Sicher gebe es Mannschaften, die von der Individualität und von der Qualität her besser seien als der SC. "Aber wir machen das als Team dann wieder wett. Das zeichnet uns aus und das unterscheidet uns", so Günther.