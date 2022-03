Als der SC Freiburg den FC Bayern besiegte

Es ist fast sieben Jahre her, da gelang dem SC Freiburg der letzte Sieg über die Bayern. Im Heimspiel wurden die Münchner, die zuvor gegen den FC Barcelona in der Champions League gescheitert waren, mit 2:1 bezwungen.

Der SC Freiburg stand an diesem Samstag mächtig unter Abstiegsdruck. Der 33. Spieltag am 16. Mai 2015 lief im Schwarzwaldstadion ziemlich gut. Bis kurz vor Schluss hielten die Freiburger ein 1:1 gegen die Bayern. Nicht genug, fand damals SC-Trainer Christian Streich. Er winkte Nils Petersen herbei, der im Winter von Bremen ausgeliehen worden war. Petersen hatte in der Vorrunde für Werder kein einziges Mal getroffen.

Der Joker sticht

In der 86. Minute war es soweit: Petersen wurde eingewechselt. Knapp drei Minuten später passte Karim Guédé stark von rechts in die Mitte auf die Bremer Leihgabe, und Nils Petersen machte schon damals sein Jokertor aus kurzer Distanz. Boateng und Neuer hatten das Nachsehen. Der Sportclub gewann mit 2:1.

Emotionen pur bei den Freiburger Spielern nach dem 2:1-Siegtreffer. imago images imago/MIS

Bayern-Lethargie

Den Münchnern tat die Niederlage gegen Freiburg nicht wirklich weh. Größere Schmerzen hatten Trainer Pep Guardiola und Bastian Schweinsteiger wohl aber durch das Halbfinal-Aus zuvor in der Champions League. Nach einer deutlichen 0:3-Hinspiel-Niederlage waren die Bayern trotz eines 3:2-Erfolges im Rückspiel gegen den FC Barcelona aus der Königsklasse ausgeschieden. Da die Meisterschaft schon feststand, gab das Team dann nicht mehr alles im darauffolgenden Spiel gegen kämpferisch starke Freiburger. Die hatten damit nach mehr als 19 Jahren mal wieder gegen den Dauermeister gewonnen.

Kein gutes Ende für den SC Freiburg

Nils Petersen traf nach seinem Winterwechsel auf Leihbasis in zwölf Rückrundenspielen neun Mal für den Sportclub. Bei seinem ersten Einsatz für Freiburg gelang ihm gegen Frankfurt beim 4:1-Sieg sogar ein Hattrick. Doch geholfen hat es am Ende der Saison nicht. Der SC Freiburg verlor am letzten Spieltag mit 1:2 bei Hannover 96. Der Anschlusstreffer fiel in der Nachspielzeit, der Torschütze hieß Nils Petersen! Am Freiburger Abstieg änderte das aber nichts mehr.