Nach der 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin steht nun mit dem 1. FC Köln der nächste Abstiegskandidat auf der to-do-Liste des SC Freiburg.

Friedhelm Funkel ist seit über 30 Jahren Trainer, wenn auch nicht mit der Kontinuität eines Christian Streich, so aber mit akkumuliertem Fachwissen und Lebenserfahrung. In Köln seit einem Monat zu Hause, war ihm die Lust am Ruhestand vergangen, denn Freiheit genießen können, ist in der Pandemie keine Zeitfrage mehr. Also ist der mittlerweile 67-Jährige zurück in der Bundesliga und ohne sich auf ein Spielsystem festzulegen, ganz offensichtlich erfolgreich. Der Ruhestands-Rückkehrer ist mit all seiner verfügbaren Energie dabei, den FC zu retten, weil der Rückzug zu viel Ruhe brachte.

Der Druck ist weg

Gleichsam entspannter geht es an der Dreisam zu, wo diese Saison nichts mehr gerettet werden muss. Wo es aber auch nichts mehr zu erreichen gibt, außer Punkte und Platzierungen für Fernsehgelder. Dass der Druck ein wenig abhanden gekommen ist, war am Donnerstag gegen Hertha BSC Berlin nur allzu offensichtlich. Scheinbar müde Männer ließen sich von der alten Dame austanzen. Die Saison war lang und der Kopf treibt die Körper nicht mehr so an, wie es ein Europapokalplatz oder die Abstiegsangst tun.

"Unaufmerksam, ich kann es mir nicht erklären", meint Christian Streich am Tag danach. "Wir waren total fokussiert, ich weiß nicht, warum es so war." Die Unaufmerksamkeit habe "natürlich Berlin total in die Karten gespielt hat. Weil, wenn du gesehen hast was wir gelaufen sind, Tempoläufe und in Sprints, dann war das mehr als gegen Hoffenheim und mehr als gegen Schalke. Also daran liegt es nicht."

Köln mit Erfolgen im Abstiegskampf

Köln dagegen ist klar im Kampfmodus. In drei Partien unter Friedhelm Funkel 231 Zweikämpfe pro Spiel, unter seinem Vorgänger, Markus Gisdol, waren es nur 219. Freiburg führt im Vergleich die wenigsten Zweikämpfe in der Liga. Ein Fingerzeig für das, was Christian Streich oft anmahnt: Dass man in Freiburg Fußball immer auch arbeiten muss.

Sehnsucht nach Ruhe

Die Saison geht ihrem Ende entgegen, nach dem Spiel in Köln gehen alle Bundesligateams in Quarantäne, um die letzten Spieltage noch sicher zu Ende spielen zu können. "Jetzt unter den Gegebenheiten, den speziellen, ist man immer froh, dass man eine Pause kriegt und ausruhen kann, zumal man das ja gestern nicht konnte und die letzten Wochen waren auch ein bisschen zäher. Aber ich muss sagen, dass wir alle doch eine zufriedenstellende und ordentliche Saison gespielt haben", meint Christian Streich und dann fügt er leise an: "Schwierig ist es, in Betonschüsseln ohne Menschen zu spielen." Und das ist etwas, was gerade in Köln beim Aufeinandertreffen mit Friedhelm Funkel besonders fehlen wird. Nicht nur ihm.