Nach zwei Monaten Corona-Pause hat der Profi-Fußball seinen Betrieb wieder aufgenommen. Doch Teile der Freiburger Ultraszene sind gegen die Geisterspiele und starten deswegen eine außergewöhnliche Aktion.

"Fußball, ohne Fans bist du nichts." Unter diesem Motto versammelten sich einige SC-Ultras am Samstagnachmittag in einem Freiburger Hinterhof, anstatt das Spiel gegen RB Leipzig zu schauen. "Vermutlich wären wir jetzt in Leipzig eigentlich, aber es soll nicht sein, jetzt machen wir was anderes." Bei der Aktion "Gabenzaun" packten die SC-Fans stattdessen Essenspakete für Wohnungslose in Freiburg.

Dauer 1:33 min Freiburger Ultras- Freiburger Ultras am Gabenzaun

Die Ultra-Gruppe "Corrillos" startete im Vorfeld eine Spendenaktion und verteilten mithilfe anderer Fangruppen insgesamt schon 200 mit Lebensmitteln vollgepackte Tüten. Eine gerade jetzt wichtige Aktion, denn viele soziale Anlaufstellen, an die sich Wohnungslose normalerweise wenden, haben während der Corona-Krise weiterhin nicht wie gewohnt geöffnet. "Für uns ist das auf jeden Fall sinnvoller als so herzlose Geisterspiele zu gucken", erzählt ein Beteiligter der Aktion gegenüber SWR Sport.

Eigentlich unterstützen sie ihren Verein bedingungslos, an diesem Nachmittag interessiert manche aber nicht mal das Ergebnis: "Vielleicht gucke ich später mal auf's Handy, keine Ahnung wann..." so ein weiterer SC-Fan, den SWR Sport bei der Aktion "Gabenzaun" begleitete.

"Es wird nur fürs Geld gekickt"

Hauptkritik einiger Freiburger Ultras ist die fortschreitende Kommerzialisierung: "Es ist klar wie nie, dass einfach nur fürs Geld gekickt wird. Da habe ich keinen Bock drauf." Die "absurden TV-Verträge" hätten die Profiklubs überhaupt erst in die Situation gebracht, jetzt am "Tropf einer TV-Branche" zu hängen und Geisterspiele austragen zu müssen, heißt es in einer Stellungnahme auf der Internetseite. Deshalb fordert die Fangruppe , wie auch schon vor der Corona-Krise, die Stärkung der 50+1 Regel, eine gerechtere Verteilung der TV-Gelder, sowie die Regulierung von Spielerberatern.

Kritik an der Freiburger Vereinsführung

In ihrem Online-Statement zeigen sich die "Corrillos" auch vom eigenen Klub enttäuscht. Der SC Freiburg, der solide wirtschaftet und normalerweise auch eine gute Beziehung zu seinen Fans pflegt, habe sich in der Öffentlichkeit nicht kritisch genug mit dem Wiederbeginn auseinandergesetzt. Verständnis äußerten dagegen die "Natural Born Ultras" des SC in einer Stellungnahme. Geisterspiele seien in der finanziellen Notlage das "kleinere Übel" im Vergleich zur Gefahr, dass geschwächte Vereine von Investoren aufgekauft würden.

So unterschiedlich die Position zu den Geisterspielen, so einig sind sich die Fans, dass sich der Fußball unabhängig von der aktuellen Situation verändern muss. Man dürfe nicht zurückkehren zu einer Normalität, die schon lange nicht mehr normal sei.

Bis zur Rückkehr zu dieser nicht normalen Normalität wird es nur Geisterspiele geben. Daran haben Teile der Ultraszene auf jeden Fall kein Interesse.