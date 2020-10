Der SC Freiburg befindet sich wieder einmal im Umbruch. Drei Stammkräfte haben den Verein bereits verlassen. Doch einer bleibt: Nils Petersen. Im Interview mit SWR Sport spricht der 31-Jährige über die Kaderplanung des SC und die Ziele für die kommende Saison.

Zuerst Alexander Schwolow, dann Luca Waldschmidt und nun auch Robin Koch. Der SC Freiburg musste in diesem Sommer bereits einige wichtige Stammspieler ziehen lassen. Auch bei Janik Haberer stehen die Zeichen auf Abschied. Bei solchen prominenten Abgängen sind in Freiburg wieder einmal die Spieler gefragt, die den Verein seit Jahren prägen. Dazu gehört auch Mittelstürmer Nils Petersen. Der 31-Jährige geht in seine sechste Saison in Freiburg.

Nils Petersen: "Keine Angst, dass wir das nicht auffangen können"

Petersen kennt sich mit dem Szenario, dass wichtige Spieler den Verein verlassen, bestens aus. Wie jedes Jahr stellt sich die Frage, wie der SC diese Verluste kompensieren kann und wie die Mannschaft von Trainer Christian Streich für die kommende Saison aufgestellt ist. "Es ist jedes Jahr wieder spannend zu sehen, was der Kader hergibt. Da sind auch immer ein paar Überraschungen dabei", so Petersen.

Der Stürmer ist trotzdem optimistisch und vertraut der sportlichen Leitung des Vereins. "Ich glaube, wir werden wieder eine gute Mannschaft zusammenhaben. Am Ende sind wir auch ein Unternehmen, das Gewinne generieren muss und das haben wir wieder getan. Das spricht ja auch für uns." Auch innerhalb der Mannschaft sieht Petersen keine Gefahr, dass die Abgänge einiger Führungskräfte nicht kompensiert werden könnten. "Wir haben zum Glück ein paar Spieler, die schon lange dabei sind und da habe ich eigentlich keine Angst, dass wir das nicht auffangen können."

Freiburger Saisonziel: Klassenerhalt

Auch Petersen selbst ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Mannschaftskollegen bewusst. Dass junge Spieler wie Luca Waldschmidt den Verein trotz dessen Erfolgen und Attraktivität verlassen, um sich größeren Klubs anzuschließen, kann Petersen aber verstehen. "Bei einer solchen Entscheidung spielen viele Faktoren eine Rolle. Luca hat auf sein Herz gehört und ich habe größten Respekt vor seiner Entscheidung." Ein solcher Wechsel zeige auch, dass der Verein hervorragende Arbeit leistet und sei darüberhinaus die beste Werbung für neue, junge und talentierte Spieler.

In den letzten Jahren haben es die Breisgauer oft geschafft, die im Vorhinein gesetzten Ziele und Erwartungen deutlich zu übertreffen. Doch auch wenn die Freiburger die letzte Saison auf dem achten Tabellenplatz beendeten, lautet das Ziel für die nächste Spielzeit wie immer: Klassenerhalt. "Das erste Ziel ist, drei Mannschaften zu finden, die hinter uns bleiben. Danach müssen wir schauen, wie wir uns entwickeln", so Petersen. Diese Demut hat den Freiburgern bisher bekanntlich gut getan.

Nils Petersen über die Vorbereitung: "Zwei, drei Wochen sind nichts"

Letzte Woche waren die Freiburger noch im Trainingslager in Schruns in Österreich. So Spät wie nie zuvor. Auch deshalb ist der Saisonstart für Nils Petersen gefühlt noch weit weg. "Eigentlich haben wir nach Schruns immer noch viel Zeit zur Vorbereitung. Aber zwei, drei Wochen sind nichts."

Da das Transferfenster noch bis Anfang Oktober geöffnet ist, wird der Kader des SC Freiburg sicherlich noch um ein, zwei Spieler ergänzt werden. Um für den Pflichtspiel-Auftakt eine schlagfertige Truppe beisammen zu haben, bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit. In knapp zwei Wochen geht es für den SC in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Waldhof Mannheim. Am folgenden Wochenende müssen die Freiburger am ersten Bundesliga-Spieltag beim VfB Stuttgart ran.