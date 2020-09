Dramatische Schlussphase in Freiburg am vergangenen Sonntag. Dem Frankfurter David Abraham brannten in der 96. Minute die Sicherungen durch. Er stieß Trainer Christian Streich per Bodycheck um. Schiedsrichter Felix Brych zog folgerichtig die Rote Karte. Die Strafe für Abraham steht bisher noch aus.

Imago Imago

