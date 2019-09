Christian Streich ist die stets unterhaltsame Konstante beim SC Freiburg. Der derzeitige Erfolg hat für den Trainer seine Schattenseiten.

Streich sieht sich am liebsten nur im Spiegel - und damit meint er ganz bestimmt nicht das Magazin. "Ich kann mich nicht mehr sehen. Ich will mich nicht mehr sehen", sagt der Trainer des SC Freiburg, "ich schaue abends in den Spiegel und gucke nach dem Essen, dass ich keine Krümel am Mund habe. Fertig."

Insofern ist sein derzeitiger Erfolg mit den Badenern kontraproduktiv. Gewinnen die Freiburger am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf, setzen sie sich nachhaltig in den Champions-League-Rängen fest. Der SC steht mit zehn Punkten aus vier Spielen auf Tabellenplatz vier.

Streich und sein Umgang mit den Medien

Streich wird sich dann schon sehr bemühen müssen, am Zeitungskiosk seinem eigenen Gesicht auszuweichen. Im Internet hingegen fällt das dem Trainer leichter.

Streich pflegt sein Image, etwas aus der Zeit gefallen zu sein, und die Vorstellung, er surfe auf dem Tablet täglich allen Presseberichten hinterher, passt nicht. "Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen", sagte er noch in der vergangenen Woche.

Dauer 0:55 min Christian Streich gratuliert Fritz Keller zur Wahl als DFB-Präsident Der DFB hat einen neuen Chef. Wie erwartet wurde Fritz Keller einstimmig um Präsidenten gekürt. Freiburgs Trainer Christian Streich gratuliert dem ehemaligen Freiburg-Präsidenten auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Augsburg.

Hitzfeld zollt Streich Respekt

Dass es bisweilen WhatsApp-Nachrichten sind, wenn sein Handy klingelt, habe er erst vor einigen Wochen erfahren, wie er lächelnd erzählte: "So langsam bin ich voll auf Stand."

Für den Fußball gilt das allemal. "Christian Streich verliert Jahr für Jahr die besten Spieler, jammert aber nie, sondern hält die Mannschaft oben", sagte Ottmar Hitzfeld der "Sport Bild".

Ist das so? Oder funktioniert der 54-Jährige mit seiner Art, auch gerne das Weltgeschehen zu kommentieren, mit seinem alemannischen Idiom, nur in der Oase Freiburg? Hitzfeld hat eine klare Meinung: "Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen könnte er bei jedem Verein anheuern."

Freiburg und Streich - das passt

Womöglich will Christian Streich das gar nicht. Er passt zum SC Freiburg wie die Bollen auf den Schwarzwaldhut, sein Vertrag läuft bis 2021, im Dezember des Ablaufjahres würde er die zehn Jahre machen.

Der Sport-Club - ein Streich-Club? Das würde sich der Trainer niemals anmaßen. "Es geht nicht um mich. Der Verein ist größer als alles", sagt er.

Toller Start des SC Freiburg

Obwohl das Startprogramm in der Liga ein vergleichsweise einfaches war. "Unsere zehn Punkte hätte ich vorher auf jeden Fall dreimal unterschrieben", sagte der Trainer vor dem Spiel bei der Fortuna. "Ich habe gewusst, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen."

Das, sagt Christian Streich, gelte bedauernswerterweise auch für seine Haare. Die sind jedenfalls licht und damit auch kein Grund, sich selbst ins Gesicht zu schauen: "Kämmen brauche ich mich nicht mehr."