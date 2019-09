Anfang September stand Luca Waldschmidt vom SC Freiburg erstmals im Kader der Nationalmannschaft. Einen Stammplatz bei seinem Klub hat er deswegen aber nicht.

Seit ziemlich genau drei Monaten ist Luca Waldschmidt kein Unbekannter mehr. Bei der U21-EM explodierte der Angreifer mit dem Lockenkopf förmlich und schoss Deutschland mit sieben Toren in fünf Spielen bis ins Finale.

Der 23-Jährige traf mit links, mit rechts, mit dem Kopf, aus dem Spiel oder nach Standardsituationen - und stand Anfang September plötzlich auch im Kader der Nationalmannschaft.

Keine Stammplatzgarantie für Shootingstar Waldschmidt

Mit einem Startelfeinsatz beim Auswärtsspiel des SC Freiburg an diesem Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf (15:30 Uhr) sollte er trotzdem nicht rechnen. Denn trotz eines Treffers im DFB-Pokal und zweier Tore in der Liga ist Waldschmidt beim Überraschungsteam der Liga kein Stammspieler.

Der Sport-Club ist Tabellenvierter, Trainer Christian Streich hat in der Offensive nicht erst seit der Rückkehr von Vincenzo Grifo die Qual der Wahl - und entschied sich zuletzt zweimal gegen einen Startelfeinsatz seines Spielers mit dem höchsten Marktwert.

Die Konkurrenz ist stark beim SC Freiburg

"In Hoffenheim hat die Offensivabteilung ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht", sagte Streich über das 3:0 beim badischen Rivalen. Da sei es "relativ naheliegend" gewesen, Nils Petersen, Lucas Höler und Janik Haberer auch gegen den FC Augsburg (1:1) wieder beginnen zu lassen.

Dennoch findet Streich, dass Waldschmidt gar nicht so wenig Einsätze hatte bisher. "In sechs Spielen hat er viermal von Anfang an gespielt und ist zweimal eingewechselt worden, das ist eine sehr ordentliche Anzahl an Minuten. Wenn man die Konkurrenz betrachtet, ist es sogar viel", sagte der Trainer.

Gesprächsbedarf zwischen Waldschmidt und Streich

Trotzdem gab es zwischen Streich und Waldschmidt Gesprächsbedarf. Nach dem sogenannten Spielersatztraining saßen Streich und Waldschmidt vor einer Woche noch lange auf dem Rasen und unterhielten sich. "Dass er nicht glücklich ist, wenn er nicht von Anfang an spielt, ist logisch", sagte Streich. "Aber wir haben welche, die noch deutlich weniger Einsätze hatten."

Selbst sprechen über seine Situation wollte Waldschmidt vor der Reise nach Düsseldorf nicht. Ohnehin mag der Profi, an dem Bundestrainer Joachim Löw auch seine Vielseitigkeit schätzt, Gespräche mit Medien nicht sonderlich gerne.

Streichs kritische Worte motivieren

Wenn er, wie in einem Trainingslager, mal etwas mehr Zeit hat, ist Waldschmidt ein witziger Typ - sonst meidet er öffentliche Aussagen lieber. Bei der Nationalmannschaft neulich erzählte er doch ein bisschen was - und berichtete davon, dass ihm der kritische Umgang seines Vereinstrainers gut getan hat. "Er hat mir immer wieder Tipps gegeben, um das Optimale rauszuholen", sagte der 23-Jährige, der zuvor beim HSV und bei Eintracht Frankfurt nur Reservist war.

Denn obwohl Waldschmidt keine offensichtlichen Schwächen hat, gibt es in den Augen seines Trainers noch viel für ihn zu tun - vor allem in puncto Aggressivität, Körperlichkeit und im Defensivverhalten. Einen Stammplatz in Freiburg muss er sich daher erst erarbeiten.