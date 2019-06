per Mail teilen

Mit vier Toren ist SC-Freiburg-Stürmer Luca Waldschmidt in die U21-EM gestartet. Mit seinen Leistungen hat der 23-Jährige das Interesse von größeren Klubs geweckt.

Luca Waldschmidt fährt bei der U21-EM derzeit auf Hochtouren: Ein Tor zum Auftakt gegen Dänemark, ein Dreierpack im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien. "Wir haben mit dem ganzen Team eine gute Leistung gezeigt. Wenn's einmal läuft, dann macht es allen Spaß. Klar, bin ich glücklich", sagte Waldschmidt nach dem Serbien-Spiel.

Mit seinen Toren bestätigt der 23-Jährige die guten Leistungen aus der abgelaufenen Bundesliga-Saison nun auch auf internationaler Ebene. Mit neun Toren war er nach Dauerbrenner Nils Petersen (zehn Tore) der beste Torschütze des SC Freiburg. Auch U21-Trainer Stefan Kuntz lobte seinen Torjäger: "Er ist in Freiburg ein Führungsspieler geworden. Da muss man auch mal Christian Streich loben. Sie haben Luca in Freiburg entwickelt. Es ist ein tolles Zusammenspiel, wenn man die PS so auf die Straße bekommt."

Mit 14 Jahren wechselte der gebürtige Siegener zur Jugend von Eintracht Frankfurt. Vier Jahre später unterschrieb er bei Frankfurt seinen ersten Profi-Vertrag. 2015 gab er gegen Borussia Dortmund sein Bundesliga-Debüt. Nach nur einer Saison ging Waldschmidt zum Hamburger SV. Auch dort blieb er nur ein Jahr. Denn nach dem Abstieg der Hanseaten wechselte er für kolportierte fünf Millionen Euro in den Breisgau.

Angeblich hat Lazio Rom Interesse

Seinen Marktwert hat der 1,81 Meter große Mittelstürmer mehr als verdoppelt. Vor Turnier-Beginn lag der laut Transfermarkt.de bei etwa zwölf Millionen Euro. Mit jedem EM-Tor dürfte er noch teurer werden. Und mit jedem Tor stellt sich erneut die Frage, wie lange er noch für den SC Freiburg auf Torejagd geht. Laut "Gazzetta dello Sport" hat Lazio Rom bereits angeklopft. Lazio-Sportdirektor Igli Tare, der die Bundesliga noch aus seiner Zeit beim Karlsruher SC und beim 1. FC Kaiserslautern kennt, gilt als Fan. Seine Meinung: "Jung, stark und mit großem Potenzial".

SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach dementierte das Lazio-Interesse in der "Badischen Zeitung". Ohnehin kann sich Sportvorstand Jochen Saier das Turnier gelassen anschauen. Waldschmidt hat noch einen Vertrag bis 2022 - dem Vernehmen nach ohne Ausstiegsklausel.