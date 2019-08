per Mail teilen

Der aktuelle SC-Freiburg-Präsident Fritz Keller stellt sich am 27. September als DFB-Präsident zur Wahl. Eine gute Entscheidung, meint SWR Sport-Reporter Thomas Wehrle.

Ein überraschender Vorschlag der DFB-Findungskommission. Sicherlich nicht nur für mich. Überraschend, aber auch spannend. Der große DFB wird beim kleinen SC Freiburg fündig – das spricht für Fritz Keller und den Sport-Club, aber auch dafür, dass einige Big Names frühzeitig abgewinkt haben.

Keller wird wissen, was er sich mit dem DFB antut. Mich würde interessieren, warum er diesen Schritt macht. Er verlässt seine Komfortzone im Breisgau. Dort kennen sie ihn, dort schätzen sie ihn. Zwischen Dreisam und Kaiserstuhl kann er dem SC ein guter Präsident und ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann, Sterne-Gastronom, mit Spitzen-Weinhandel und Top-Weingut sein - dafür steht Fritz Keller.

Nicht noch ein DFB-Präsident mit Allmachtsphantasien

Ob er all das weiterhin unter einen Hut bringen kann, wenn er für den DFB bundes- oder gar weltweit unterwegs ist, da sind zumindest leise Zweifel angebracht. Er muss sein Leben mit 62 Jahren neu strukturieren. Er wird neben der Kanzlerin und anderen Spitzenkräften aus Sport, Politik und Wirtschaft auf der Ehrentribüne sitzen. Das ist so manchem seiner Vorgänger schon mächtig zu Kopfe gestiegen.

Und Allmachtsphantasien eines neuen Präsidenten kann der DFB nicht schon wieder brauchen. Der DFB braucht einen Präsidenten, der Verband und Fans versöhnen kann. Derzeit sprechen die Hardcore-Fans in den Stadien nur noch von der "Fußball-Mafia DFB". Da muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Gleichzeitig sollte der Verband die Sommermärchen-Affäre aufklären, die gesellschaftspolitische Verantwortung des Sports wieder mehr in den Fokus nehmen, die Nationalmannschaft auf Kurs bringen und eine große Strukturreform steht außerdem an. Da scheint der Job des DFB-Präsidenten nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig.

Fritz Keller ist kommunikativ, kreativ und kann auf Menschen zugehen

Fritz Keller sieht da offensichtlich eine Chance, und er kann sich für den DFB durchaus als Glücksgriff erweisen. Er ist kommunikativ, kreativ, er mag die Menschen, kann auf sie zugehen und sie mitnehmen. Er hat in Freiburg bewiesen, dass er aus wenig mit einem guten Team viel machen kann. Beim DFB war es in letzter Zeit zu oft umgekehrt. Keller traue ich zu, den Verband fan-näher und verantwortungsbewusst zu repräsentieren. Er ist seit 25 Jahren im Vorstand des SC aktiv, kennt das Geschäft von Grund auf, sitzt im DFL-Aufsichtsrat, ist gut vernetzt, hat aber auch Bodenhaftung und Erfahrungen im Amateur-Bereich.

Nur ein großer Kicker war der Mann vom Kaiserstuhl nicht. Sein Vater soll ihm das Kicken verboten haben. Schaffen sollte der Bub, nicht fußlümmeln. Trotzdem hat Fritz Keller schon als kleiner Junge die große Fußballwelt hautnah erlebt: Der große Fritz Walter war Stammgast im "Schwarzen Adler" der Familie Keller. Er wurde Patenonkel des kleinen Fritz.

Ein Mann mit Stallgeruch und Führungserfahrung

Fritz Keller hat also Stallgeruch, dazu Führungserfahrung, und er ist wirtschaftlich unabhängig. Der Mann kann hartnäckig sein und überzeugend. Nur so gelang es ihm, im grünen Freiburg einen Stadion-Neubau durchzusetzen. Fritz Keller ist aber auch unterhaltsam und hat jede Menge Temperament. Für ihn ist das Amt des DFB-Präsidenten ein später, unerwarteter Karriere-Sprung. Für den DFB ist Fritz Keller eine Chance -und zwar eine große. Nach den Affären um seine Vorgänger Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel sollte der Verband alles tun, um Keller zu stützen. Nur so besteht die berechtigte Hoffnung, dass der kleine Mann vom Kaiserstuhl ganz groß rauskommt.