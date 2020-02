Die Enttäuschung ist groß beim SC Freiburg nach der 0:2-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Stellt sich die Frage, warum die Breisgauer nach der Winterpause nicht in Schwung kommen.

Die richtige Freiburger Fastnetslaune hatte es ihm am Samstagabend dann doch verhagelt, dieses trübe 0:2 gegen die feierfreudigen Düsseldorfer: "Mir war nicht so zum Feiern, außerdem hatte ich kein Kostüm zuhause", schmunzelte Torhüter Alexander Schwolow am Tag danach im Interview mit SWR Sport. Auch wenn der schnelle Blick auf die Tabelle im Breisgau nach wie vor wohlige Gefühle bereitet: Platz neun mit Tuchfühlung zu den Europa League-Rängen. 33 Punkte sorgen aktuell für satte 13 Zähler Vorsprung zum Relegationsplatz - eigentlich alles prima soweit.

Und doch wollen sich nach der Winterpause einfach keine Vor-Frühlingsgefühle im Breisgau einstellen. Dem Auftaktsieg in Mainz folgten nur vier Punkte aus den letzten fünf Spielen, dabei wurden gerade einmal zwei Tore geschossen. Und das gegen Mannschaften, die nicht aus der Beletage der Bundesliga kommen. Auffallend vor allem, dass die Freiburger gerade gegen die Teams aus dem Tabellenkeller, wie beim 0:2 gegen Paderborn, beim 0:4 in Köln oder am Samstag beim 0:2 gegen Düsseldorf, einfach keine Sportclub-typische Wucht mehr auf den Rasen bringen.



Christian Streich: "Zu wenig Durchsetzungswillen"

"Zu wenig Körperlichkeit, zu wenig Durchsetzungsvermögen", haderte auch Trainer Christian Streich mit der Leistung, zumal noch daheim gegen die Fortuna, insbesondere vor der Pause. Der Chef-Coach legte streng den Finger in die Wunde: "Ich predige seit Wochen, dass es so nicht geht gegen solche Mannschaften, aber wir bekommen es nicht besser umgesetzt." Generell zu wenig Torgefahr, selbst bei Standards, sonst immer wieder eine der großen Stärken des Sportclubs, sieht Streich "zu wenig Durchsetzungswillen". Dass nach der Rückkehr aus dem Wintertrainingslager einige Spieler tagelang das Bett hüten mussten, ist ein Fakt, "soll aber keine Entschuldigung sein", so Streich, "aber wir sind da offensichtlich nicht auf der Höhe".

Auch Alexander Schwolow sprach Klartext: "Wir waren in den Zweikämpfen nicht präsent genug, wir machen es den Gegnern ein Stück zu einfach", sieht Schwolow die Defizite ähnlich wie sein Trainer und verweist auch auf die mangelnde Körperlichkeit. Viel zu leicht kassieren die Freiburger derzeit ihre Gegentore. Und vorne treffen sie nicht (mehr).

Alexander Schwolow fordert die Rückkehr zu den Basics

An der Einstellung jedenfalls, so Stammkeeper Schwolow, "liegt es nicht. Wir waren heiß vor dem Spiel, alle waren gut drauf". Man müsse jetzt "aufpassen, dass wir im Zweikampf nicht einen Schritt weniger machen, sonst verlieren wir die Spiele". In der erfolgreichen Hinrunde sei das noch anders gewesen: "Da waren auch viele Spiele hauteng, die haben wir aber mit den Kleinigkeiten für uns entschieden". Schwolows Motto: "Wir müssen zu den Basics zurück. Dass wir in den Zweikämpfen griffiger sind und den Hunger wieder an den Tag legen".

Trainer Christian Streich jedenfalls habe die Fehler klar angesprochen. "Jetzt kann sich jeder zuhause mal seine Gedanken machen, woran es liegt bei jedem einzelnen", fordert Alexander Schwolow und nimmt sich dabei selbst nicht aus, "und dann gehen wir ab Dienstag die Woche mit frischer Energie an und versuchen, positiv in die neue Woche zu kommen".

Nächste Auswärtshürde bei Borussia Dortmund

Eine neue Woche, in der am Samstag (15.30 Uhr) eine hohe Hürde auf die Freiburger wartet: Gastspiel beim Titel-Aspiranten Borussia Dortmund mit dem Stürmer-Wunderkind Erling Haaland. Es geht für die Freiburger zur Abwechslung mal wieder gegen ein Top-Team. Vielleicht kommt dann ausgerechnet in der Dortmunder Arena die fehlende Griffigkeit ins SC-Spiel zurück. In der Vorrunde übrigens lieferte Christian Streichs Team beim 2:2 daheim gegen den BVB eine begeisternde Partie ab...