Der SC Freiburg will zeigen, dass die erfolgreiche Hinrunde und Platz acht kein Zufall waren. Ein Erfolgsgarant war Lucas Höler. Der Stürmer will auch 2020 mit guten Leistungen vorangehen.

Die Entwicklung von Lucas Höler beim SC Freiburg ist beeindruckend, der 25-Jährige kam in jedem Spiel in der Vorrunde zum Einsatz und hat mit vier Treffern schon jetzt so viele Tore erzielt wie in der kompletten Saison des Vorjahres. Insgesamt hat er acht Scorerpunkte auf seinem Konto. Lucas Höler hat also großen Anteil am Freiburger Höhenflug.

"Da oben mitzumischen ist nicht alltäglich für uns, und der Vorsprung auf die Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg beruhigend, trotzdem müssen wir weiter Gas geben." Lucas Höler, Stürmer SC Freiburg

Zur Zeit weilt Lucas Höler mit dem SC Freiburg im Trainingslager im spanischen Sotogrande, er wirkt entspannt und nimmt sogar Niederlagen im Fußball-Tennis gegen Abwehrrecke Dominique Heintz gelassen hin. Denn es läuft beim SC Freiburg, und mit Torwart Alexander Schwolow und Sturmpartner Luca Waldschmidt arbeiten verletzte Leistungsträger an ihrem Comeback. Das heißt, der SC Freiburg kommt sogar gestärkt aus der Winterpause zurück.

Dauer 0:29 min Lucas Höler: "Wollen da weiter machen, wo wir aufgehört haben" Lucas Höler vom SC Freiburg spricht im Trainingslager über die Ziele für die Rückrunde.

Und Lucas Höler will mit seinen Teamkameraden beweisen, dass der Höhenflug der Hinrunde kein Zufall war.

"Wir können zufrieden sein mit der Hinrunde, wir sind gut gestartet, nur zum Ende hin haben wir aus drei Spielen nur einen Punkt geholt. Aber wenn man alles zusammenzählt, kann man zufrieden sein." Lucas Höler, Stürmer SC Freiburg

Lucas Höler und der SC Freiburg tanken also Kraft in Spanien, um in der Rückrunde den Platz an der Sonne beziehungsweise in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga zu verteidigen.

Dauer 1:13 min Sendezeit 16:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW SC Freiburg: Schuften für den Rückrundenstart Die Fußballer des SC Freiburg arbeiten im spanischen Sotogrande an der Fitness für die anstehende Bundesliga-Rückrunde. Trainer Christian Streich muss mit Blick auf sein Personal wichtige Entscheidungen treffen. Video herunterladen (2,9 MB | MP4)