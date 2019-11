per Mail teilen

Wenn Nils Petersen gegen Werder antritt, dann ist das, als würde er seiner eigenen Vergangenheit ins Gesicht blicken. Inzwischen ist der 30-jährige Ur-Freiburger aus dem Breisgau nicht mehr weg zu denken.

Wird Petersen in seiner alten Fußballheimat spielen? In den letzten drei Partien kam er als Joker ins Spiel. Die vergangene Saison hatte er meist in der Startelf gestanden, nun scheint er wieder zurück auf der Bank. Sein Einsatz und seine Qualitäten auf dem Platz sind offensichtlich, aber diese Saison sind seine Zweikampfwerte schlecht wie nie. Das spricht für Petersen als Joker, zumal der Einsatz von Luca Waldschmidt fraglich ist.

Wie Christian Streich in Bremen spielen will, hat er wie immer nicht mit den Journalisten geteilt, aber die Erkenntnis: "Wir haben in Bremen schon öfter gut ausgesehen."

Seit dem Sieg am 9. Spieltag in Leipzig ist Nils Petersen mit 22 Jokertoren (die meisten davon erzielte er für den SC Freiburg) wieder alleiniger Rekordhalter. Bremens Claudio Pizzaro steht mit 21 knapp dahinter. Der Peruaner ist allerdings angeschlagen, ein Einsatz als Joker scheint im Bereich des Möglichen.

Nils Petersen bejubelt das 2:0 gegen RB Leipzig- sein 22. Tor als Joker Imago imago images/Eibner

Kommt es zum Duell der Superjoker?

"Wir fahren mit Selbstbewusstsein nach Bremen", sagt Christian Streich, "mit Mut und Überzeugung". Und im Fall von Nils Petersen sicher mit einer gehörigen Portion extra Motivation. Denn mit seinen 22 Jokertoren hat er nicht nur den Werder-Veteran Pizzaro übertroffen, mit nunmehr 79 Pflichtspieltreffern in der Karriere nähert er sich langsam auch der alten Freiburger Bestmarke von 83 an. Die hält der Freiburger Rekordtorschütze Joachim Löw.

Seine Vorfreude auf die Rückkehr an die Weser offenbart Petersen auch auf eine spezielle Art und Weise: In der Deichstube, ein Portal rund um Werder Bremen, schreibt er als Kolumnist über seine Bremer Weggefährten, die aktuelle Situation in Freiburg und das bevorstehende Spiel gegen seinen Ex-Klub. Dort betont er, dass er sein Team, trotz der guten Ausgangslage, nicht als Favorit sehe. "Spiele im Weserstadion sind immer schwer und die Bremer haben sich im Pokal nach sieben Wochen ohne Sieg wieder warmgeschossen."

Sind wir aufgrund der Tabellensituation der Favorit? Ich glaube, nicht! Nils Petersen

Im Winter 2014 hat Nils Petersen Bremen verlassen. Er ging nicht gerne und zunächst sollte das Engagement im Süden auch nicht lange dauern. Nun sind es fünf Jahre geworden und im Herbst 2019 kommt er als echter Freiburger zurück an die Weser. Claudio Pizarro hat er bereits überflügelt. Zum Bundestrainer fehlen ihm noch vier Tore. Der Mann, den Christian Streich einst lange am Telefon überzeugen musste, nach Freiburg zu kommen, ist heute eine Freiburger Identifikationsfigur.

Petersen mag an der Weser einen Schritt in die Vergangenheit machen, seine Wurzeln hat er inzwischen an der Dreisam.