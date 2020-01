per Mail teilen

Robin Koch könnte noch innerhalb des Winter-Transferfensters vom SC Freiburg zu RB Leipzig wechseln. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Ablöseverhandlungen bereits laufen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht vor einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg. Das berichten der "Kicker" und die "Bild". Demnach sollen zwischen RB Leipzig und Kochs Club SC Freiburg bereits die Ablöseverhandlungen laufen. Der noch bis Sommer 2021 gebundene Koch soll Freiburg laut "Kicker" für etwa 20 Millionen Euro verlassen können.

Bisher hatte Leipzig in der am Freitag endenden Transferperiode nur Dani Olmo für 20 Millionen Euro von Dinamo Zagreb verpflichtet. Mit dem Transfer von Koch würde die bisher erfolglose Suche nach einem flexiblen Verteidiger enden. Da RB-Kapitän Willi Orban (Knie) und Ibrahima Konaté (Hüfte) noch länger ausfallen, besteht in der Abwehr dringend Handlungsbedarf.

Koch wurde in Freiburg Nationalspieler

Der 23-jährige Robin Koch wechselte im Sommer 2017 vom 1. FC Kaiserslautern zum SC Freiburg, damals für eine kolportierte Ablösesumme von vier Millionen Euro. Für die Freiburger absolvierte Koch 74 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte. Mit seinen guten Leistungen in der Bundesliga machte der Innenverteidiger auch Bundestrainer Joachim Löw auf sich aufmerksam und feierte im Oktober 2019 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Bestätigungen stehen noch aus

Beide Vereine haben die Verhandlungen über einen Wechsel noch nicht bestätigt. Auf eine Anfrage von SWR Sport zu den Medienberichten wollten sich die Verantwortlichen des SC Freiburg nicht konkret äußern.