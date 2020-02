Dominique Heintz trägt das Herz auf der Zunge. Ein grundehrlicher, aufrichtiger und vor allem sympathischer Typ. Ein Pfälzer, der seine Herkunft auch sprachlich nicht versteckt, der seine Heimat liebt aber stets offen für neue Herausforderungen ist.

Seit 2018 spielt Dominique Heintz beim SC Freiburg. Er fühlt sich wohl im Breisgau. Viel Grün, viel Ruhe, guter Fußballstandort. Alles schön heimelig, fast so wie in Kirrweiler, wo er als Kind das Fußballspielen lernte.

Doch der 26-jährige Innenverteidiger kann auch Großstadt. Köln, Millionenmetropole, Hektik, Kölscher Klüngel, tägliche Berichterstattung über den FC durch die Boulevardblätter "Bild" und "Express". Hier wird man als Fußballprofi deutlich mehr beäugt als beim SC Freiburg.

Vom "Pfälzer Bub" zum "Kölsche Jung"

Und dennoch hatte Dominique Heintz hier drei schöne und sportlich erfolgreiche Jahre. 2015 wechselte der "Pfälzer Bub" zum 1. FC Köln. Bereits 2001 war er zum 1. FC Kaiserslautern gekommen. Spielte dort in der Jugend, später in der zweiten Mannschaft und schlussendlich bei den Profis. Im Mai 2012 gab er gegen Hannover 96 sein Profidebüt in der Bundesliga. Doch da der FCK am Ende abstieg, spielte Dominique Heintz in den darauffolgenden Jahren in der zweithöchsten Spielklasse. Bis der 1. FC Köln anklopfte und den 1,90-Meter-Mann verpflichtete.

Dominique Heintz wird zu "Mr. Zuverlässig"

Der nächste Schritt seiner Karriere war vorgegeben und er beschritt ihn beeindruckend. Der Zweitligaspieler setzte sich von Beginn an beim Bundesligisten durch. In drei Spielzeiten stand Dominique Heintz ganze 96 Spiele für die Kölner auf dem Platz. Schoss immerhin drei Tore. Er war Mr. Konstanz, Mr. Zuverlässig. Kaum verletzt, immer 100 Prozent bei der Sache. Ein Stammspieler, dessen Profil von Jahr zu Jahr mehr geschärft wurde. Ein Vollblutprofi, der bei Mitspielern und Fans gleichermaßen beliebt war.

Wiedersehen mit dem Ex-Klub am Sonntag

Am Sonntag (15:30 Uhr) kehrt er zurück an seine alte Wirkungsstätte. Und man kann sicher sein, dass er, trotz Freiburger Trikot, von den Kölner Fans herzlich empfangen werden wird. Wenn Köln am Ende der Saison 2017/2018 nicht abgestiegen wäre, würde Dominique Heintz wahrscheinlich noch immer dort spielen. Denn sein damaliger Vertrag hatte eine Laufzeit bis 2021.

Doch durch eine Ausstiegsklausel im Abstiegsfall war der Innenverteidiger plötzlich auf dem Markt. Und diese Chance ließ sich der SC Freiburg nicht entgehen. Ein kluger Schachzug der Freiburger Verantwortlichen. Denn nicht nur menschlich passt Dominique Heintz perfekt ins Freiburger Beuteschema, sondern natürlich auch sportlich.

Stammspieler in Freiburg

48 Spiele bestritt er bislang für den Sport Club, ist bei fast jedem Spiel als linker Innenverteidiger gesetzt. Wie beim 1. FC Köln ist Dominique Heintz auch beim SC Freiburg Stammspieler. Die Großstadt vermisst er nur manchmal, in Freiburg ist es eben auch schön und zudem näher an der alten Heimat Kirrweiler. Und dennoch wird ihm am Sonntag wieder das Herz pochen, wenn er im Kölner Stadion auflaufen und von seinen alten Fans herzlichst begrüßt werden wird.