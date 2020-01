Der spektakuläre Winter-Transfer von Robin Koch zu RB Leipzig ist geplatzt. Der Jung-Nationalspieler soll auch in der Rückrunde das Trikot des SC Freiburg tragen.

Für Christian Streich ist eines klar: Dass ihm Robin Koch am Sonntag beim Spiel in Köln (15:30 Uhr - Spielbericht und Analyse ab 21:45 Uhr in SWR Sport in Baden-Württemberg) zur Verfügung steht und weiter ein Teil seiner Freiburger Mannschaft sein wird.

Klare Worte von Christian Streich

"Selbstverständlich", so der Freiburger Trainer am Freitag Nachmittag auf die Frage der Medien zu einem möglichen kurzfristigen Wechsel des Defensivspielers zum Liga-Rivalen aus Leipzig, "es gibt im Training nullkommanull Anzeichen, dass ihn das ablenkt oder verunsichert. Von daher wird er bei uns bleiben. Da gehe ich fest von aus".

Dauer 0:28 min Christian Streich zur Personalie Robin Koch SC-Trainer Christian Streich spricht auf der Pressekonferenz in Freiburg über den geplatzen Wechsel von Robin Koch.

Folgt man den Worten von Streich, dann ist der Transfer von Koch nach Leipzig geplatzt. Und auch die Leipziger meldeten sich am Freitag zu Wort. Markus Krösche, Sportdirektor von RB Leipzig, sagte gegenüber "Sky": "Wir konnten uns nicht final einigen." Die Wechselfrist endet am Freitag um 18 Uhr. Der 23-Jährige bleibt dem SC Freiburg in diesem Fall also zumindest bis Saisonende erhalten.

Streich will nicht auf den Allrounder verzichten

Mit Dominique Heintz, Manuel Gulde, Nico Schlotterbeck und Philipp Lienhart besitzt der Sportclub neben Koch zwar vier weitere Innenverteidiger im aktuellen Kader, letztlich aber will der SC-Coach wohl nicht kurzfristig auf einen seiner wertvollsten Spieler verzichten. Das Interesse Leipzigs sieht er darüberhinaus als Bestätigung für die fußballerische Entwicklungsarbeit in Freiburg: "Wenn Top-Klubs kein Interesse an unseren Spielern hätten, dann würden wir ein paar Sachen falsch machen", so Streich zu den Bewegungen auf dem Transfermarkt, "das ist gut so, sonst hätten wir ein paar Punkte weniger".

Koch hätte perfekt ins Leipziger Anforderungsprofil gepasst

RB Leipzig hatte heftig um die Dienste des Defensivspielers geworben. Als Ablösesumme für den angestrebten Wintertransfer standen 20 Millionen Euro im Raum. Die Sachsen haben wegen der Verletzungen der zentralen Abwehrspieler Willi Orban und Ibrahima Konaté personell akuten Handlungsbedarf. Nur zu gerne hätte Julian Nagelsmann, der Ex-Hoffenheimer und jetzige Coach von RB, Koch in sein Team geholt. Mit seinen 23 Jahren und der fußballerischen Perspektive als taktisch gut ausgebildeter Mentalitätsspieler hätte er perfekt ins Leipziger Anforderungsprofil auf dem Transfermarkt gepasst. Angeblich war Koch zu einem Transfer nach Leipzig bereit, in diesem Fall hätte er bei RB einen Vertrag bis 2024 erhalten sollen.

Robin Koch und Christian Streich Imago Imago

Koch war einer der Aufsteiger der Bundesliga-Vorrunde

2017 war Robin Koch vom 1.FC Kaiserslautern für kolportierte vier Millionen Euro in den Breisgau gewechselt. Hier etablierte sich der großgewachsene (1,92 Meter) Sohn der Kaiserslauterer Betzenberg-Legende Harry Koch schnell in der Bundesliga, überzeugte vor allem auch mit seiner Vielseitigkeit. Koch ist sowohl als Innenverteidiger wie auch als defensiver Mittelfeldspieler einsetzbar.

Im Oktober 2018 debütierte der im deutschen U21-Team gegen Norwegen. Nur ein Jahr später, am 8. Oktober 2019, erfüllte sich der gebürtige Lauterer einen Traum: Er wurde von Bundestrainer Jogi Löw befördert und in Dortmund gegen Argentinien zum A-Nationalspieler. Inzwischen hat Robin Koch 69 Bundesligaspiele für den SC Freiburg absolviert und dabei drei Tore geschossen. Er steht noch bis 2021 bei den Breisgauern unter Vertrag.

Als Freiburger Rekordtransfers gelten damit weiterhin Caglar Söyüncü (für 21 Millionen nach England) und Maximilian Philipp (für 20 Millionen zu Dortmund).

Dauer 0:47 min "Das ist ein super Verein mit perfekten Bedingungen und einem super Publikum". SC-Trainer Christian Streich auf der Pressekonferenz über seine Vertragsverlängerung mit dem SC Freiburg.

Verlängert Christian Streich seinen Vertrag in Freiburg?

Ob Christian Streich dem SC Freiburg auch nach der Saison treu bleibt, dazu wollte sich der langjährige SC-Coach nicht konkret äußern. Angeblich läuft der Vertrag des 54-Jährigen im Sommer aus. Nur soviel: "Das ist ein super Verein mit perfekten Bedingungen und einem super Publikum". Aber, so Streich, es seien wie immer dieselben Fragen zu beantworten: "Ist man noch der Richtige? Macht man das noch so gut, dass man der Verantwortung gerecht wird?" Und, nicht zu vergessen, so Streich: "Dann geht es auch darum, ob der Verein noch will". Stand jetzt, dürften im Breisgau alle Fragen mit einem klaren "Ja" zu beantworten sein...