Der SC Freiburg war das Überraschungsteam der Hinrunde. Großen Anteil daran hatte Luca Waldschmidt, der es bis zur Nationalmannschaft schaffte - etwas Übereifer dort aber sorgte für eine lange Pause. Nun ist der Stürmer wieder gesund.

Luca Waldschmidt spricht nicht so gerne öffentlich über seine Ziele. Der Nationalspieler vom SC Freiburg ist auch nach dem besten Jahr seiner Karriere als Fußball-Profi noch zurückhaltend, fast scheu. Auch ohne explizite Aussage von ihm dazu ist aber klar, dass Waldschmidt am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15:30 Uhr) wieder spielen will nach seiner Verletzungspause - und auch gute Chancen hat. "Luca hat es ordentlich gemacht und ist eine Option", sagte Trainer Christian Streich schon im Trainingslager in Spanien.

Das Comeback des Fußball-Nationalspielers Luca Waldschmidt am Wochenende könnte allerdings kurzfristig platzen. Denn der Angreifer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg droht die Partie wegen einer Erkältung zu verpassen. "Er konnte nicht trainieren, es wird eng", sagte Trainer Christian Streich, der aus demselben Grund möglicherweise auch Defensivspieler Nico Schlotterbeck ersetzen muss.

Schwere Verletzung bremste rasanten Aufstieg

Der 23-Jährige Waldschmidt hatte seinen Anteil an der besten Hinrunde der Freiburger Vereinsgeschichte. Als Tabellenachter hat der Club komfortable elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und nur zwei Zähler Rückstand auf die Europapokalränge. Mitte November im Länderspiel gegen Weißrussland zog sich Waldschmidt aber eine Mittelgesichtsfraktur und Verletzungen an Knie und Sprunggelenk zu, als er in den gegnerischen Torwart sprang. Sein rasanter Aufstieg war gebremst, er verpasste die letzten sechs Rückrundenspiele. "Es bringt nichts, dem nachzutrauern was passiert ist, mein Blick ging schnell nur nach vorne", berichtete Waldschmidt. Angeguckt hat er sich die Szene aber trotzdem nochmal und dabei festgestellt, dass er "in der Aktion vielleicht ein bisschen zu viel wollte".

Jetzt ist der Nationalspieler wieder "absolut bereit für den Rückrundenstart" und hat das auch im letzten Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach in Montecastillo bewiesen, in dem er 90 Minuten gespielt hat. Laut Streich braucht er aber "noch Kraft, dass er in beide Richtungen alles abarbeiten kann".

Durch "gute Leistungen" Selbstbewusstsein geholt

Vor seiner Verletzung hat Waldschmidt in zehn Spielen vier Tore erzielt und möchte jetzt nachlegen. Sein persönlicher Aufstieg war viel rasanter als gedacht, soll aber noch lange nicht beendet sein. Nach seiner bislang besten Bundesligasaison mit neun Toren und drei Vorlagen in 30 Spielen wurde er mit der deutschen U21 Vize-Europameister und Torschützenkönig des Turniers. Anschließend berief ihn Bundestrainer Joachim Löw erstmals in die Nationalmannschaft. "Du kannst so viel trainieren, wie du willst, aber am Ende ist entscheidend, was im Stadion passiert", sagte Waldschmidt, der bei seinen vorherigen Stationen Hamburger SV und Eintracht Frankfurt nur zu Kurzeinsätzen kam. "Durch gute Leistungen in den Spielen habe ich mir Selbstbewusstsein geholt", sagte der 23-Jährige.

Europameisterschaft? "Die Tür ist offen"

Entscheidenden Anteil habe daran sein Vereinstrainer Streich gehabt. Durch Gespräche darüber, was er verbessern muss, und durch das Vertrauen, dass er ihm auch gegeben habe, wenn er nicht so gut gespielt habe. Jetzt will Waldschmidt dazu beitragen, den Klassenerhalt mit dem Sport-Club so schnell wie möglich zu sichern - und dann vielleicht auch von ein bisschen mehr träumen zu dürfen. Denn wenn dieses Ziel erreicht ist, wird wohl auch die Europameisterschaft eine immer größere Rolle spielen. "Die Tür ist offen, und man will natürlich auch dabei sein, wenn man so nah dran ist", sagte der Stürmer, "aber es gibt in Deutschland sehr viele gute Spieler, deswegen muss ich Gas geben und an mir arbeiten."

Freiburg verlängert Vertrag mit Höler

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag teilte der Sport-Club derweil ohne konkrete Angaben mit, den Vertrag mit Stürmer Lucas Höler verlängert zu haben. Der 25-Jährige war in der Winterpause vor zwei Jahren vom Zweitligisten SV Sandhausen gekommen. "Er hat eine gewisse Zeit gebraucht, dann aber eine tolle Entwicklung genommen", sagte Streich.