Der SC Freiburg hat für die neue Bundesliga-Saison über zehn Neuzugänge zu verzeichnen. Zwei von ihnen sind die Südkoreaner Wooyeong Jeong und Changhun Kwon, die neben der Vorbereitung für die Bundesliga fleißig Deutsch lernen.

"Päpere", "Ziëschtig" oder "Rotzlumpe" sind allesamt alemannische Wörter, über deren Bedeutung viele Deutsche nur rätseln können. Wer dann noch gerade erst dabei ist, die deutsche Sprache zu lernen, wird es mit derartigen Wörtern nicht einfacher haben. Deshalb gehören diese Begriffe wohl eher nicht zum Wortschtz der beiden südkoreanischen Neuzugänge Wooyeong Jeong (19) und Changhun Kwon (25).

Changhoon Kwon (vorne rechts) und Wooyeong Jeong (vorne links): Die beiden Südkoreaner beim Trainingsauftakt des SC Freiburg neben Nils Petersen und Marco Terrazzino. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa

Arbeitsplatz zwischen Rasen und Schreibtisch

Umso schöner, wenn trotz rudimentärer Sprachkenntnisse in Interviews so viel wie möglich auf deutsch geantwortet wird. "Es gefällt mir in Freiburg und in der Mannschaft. Ich verstehe fast alles auf deutsch. Sprechen kann ich aber nur ein bisschen", so Jeong, der im Januar 2018 aus Südkorea in die Jugend des FC Bayern München wechselte und danach eine Saison bei den Regionalligisten des FCB spielte. Jeongs Deutschkenntnisse reichen schon aus, um seinem Landsmann Changhun Kwon zu helfen. Der ist dankbar, da Kwon beim französischen Erstligisten FCO Dijon keine Berührungspunkte mit der neuen Sprache hatte: "Ich nehme gerade Deutschunterricht bei einer Lehrerin in Freiburg. Das läuft gut, aber es braucht noch Zeit", so der Neuzugang aus Frankreich.

Glücksgriff Freiburg

Der SC Freiburg hat bekannterweise ein Talent dafür, fremde Spieler schnell in das eigene Team einzugliedern. Es ist somit wenig verwunderlich, dass sich beide Asiaten schon nach kurzer Zeit in der neuen Heimat wohlfühlen: "Als ich hier in Freiburg angekommen bin, waren alle aus dem Team sehr freundlich zu mir. Ich freue mich sehr, dass ich hier Fußball spielen darf", meint der Offensivmann Kwon über seine neue Mannschaft.

Sportlich möchte sich der jüngere Wooyeong Jeong in Freiburg weiterentwickeln, der im März 2019 zudem seinen ersten Bundesliga-Einsatz für den FC Bayern hatte. "Ich will in der Saison viel mehr spielen und mehr Tore schießen. Aber das können wir nur als Mannschaft. Das ist das Ziel."

SCF-Sportvorstand Saier erwartungsvoll

Begeistert über die Neuzugänge zeigte sich auch der Freiburger Sportvorstand Jochen Saier: "Wir freuen uns, dass wir beide für uns gewinnen konnten," sagte er in SWR1 Stadion. Dabei sei er sich sicher, dass sie den Freiburgern "sportlich wirklich weiterhelfen werden". Ein Auge hatte der Sportclub auf Kwon bereits vor einiger Zeit geworfen, aber damals hatte es noch nicht sein sollen: "Wir hätten ihn gerne schon letzte Saison geholt, er verletzte sich dann aber schwer, weshalb es sich etwas geschoben hat", so Saier in der SWR-Radiosendung.

Dauer 3:17 min Jochen Saier in SWR1-Stadion über die koreanischen Neuzugänge Jochen Saier, der Sportvorstand des SC Freiburg über die Südkoreaner Wooyeong Jeong und Changhun Kwon, welche der Sportclub für die neue Saison 2019/20 verpflichtete

Auch vom Nachwuchsspieler Wooyeong Jeong hält der Sportvorstand viel: "Ein spannender junger Spieler mit einer guten Entwicklung. Es ist mit Sicherheit schön, dass es zwei aus Südkorea sind. Das tut beiden gut. Besonders, weil Wooyeong Jeong schon ganz gut Deutsch spricht und Changhun Kwon unterstützen kann."

'Unterstützung' ist das Signalwort, welches in Freiburg einen hohen Stellenwert genießt. Wie sehr sich beide unterstützen, wird sich im Laufe der Saison zeigen, da beide Südkoreaner auf der gleichen Position (Sturm/Rechtsaußen) spielen. Vielleicht laufen im Saisonverlauf ja beide gleichzeitig auf - alles eine Frage der Flexibilität, Taktik und der Abstimmung. Nicht auf alemannisch, dafür auf deutsch.