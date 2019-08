per Mail teilen

Torhüter Alexander Schwolow hat seinen Vertrag beim SC Freiburg vorzeitig verlängert.

Der Keeper, der 2013/14 sein Debüt beim Sportclub in der Bundesliga gab, hat seinen Vertrag in Südbaden verlängert. Wie es bei den Breisgauern üblich ist, wurden keine Vertragsdetails bekanntgegeben.

"Die Vertragsverlängerung von Alex ist alles andere als selbstverständlich und es freut uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit einem der konstantesten Torhüter der Bundesliga fortsetzen können", sagt Jochen Saier, Vorstand des SC Freiburg.

Alexander Schwolow selbst hat sich trotz andere Möglichkeiten für den SC entschieden. "Klar, es gibt immer andere Möglichkeiten, aber es gibt auch sehr gute Gründe da zu bleiben, wo man gerne ist. Ich freue mich sehr, Teil dieses besonderen Vereins zu bleiben und werde hoch motiviert meinen Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft leisten."

Vom Dorf in die Bundesliga

Die Geschichte hält sich hartnäckig: Als jugendlicher Tormann sei Alexander Schwolow beim Zusatztraining im heimatlichen Berndroth im Rhein-Lahn-Kreis sogar auf einer Weide zwischen Kuhfladen umhergeflogen. Ganz so unappetitlich war es dann zwar doch nicht, aber immerhin so ähnlich.

Fakt ist, dass Alexander Schwolows Familie in dörflicher Idylle auf einem ehemaligen Bauernhof in der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen nördlich von Wiesbaden wohnt. Fakt ist auch, dass der kleine Alex damals beim Training rund ums Haus den Fußball auch das eine oder andere Mal im Slalom aus der benachbarten Kuhweide holen musste. Als Torstangen hatte sich Alexander Schwolow übrigens die Zaunpfosten der Wiese geborgt.

Katzenartige Reflexe

Das sagt viel aus über den frühen Ehrgeiz des 27-Jährigen, der sich in den vergangenen vier Jahren im Tor des SC Freiburg zu einem der besten Torhüter der Bundesliga entwickelte. Ein Keeper mit katzenartigen Reflexen. "Wir sind sehr zufrieden, wie seine Entwicklung in den letzten Jahren gelaufen ist", bestätigt jüngst auch Freiburgs langjähriger Torhütertrainer Andreas Kronenberg im Gespräch mit SWR Sport. "Als Torwarttrainer kann man sich nur freuen, wenn man mit Schwolli zusammenarbeiten kann, was die Einstellung angeht", meint Kronenberg.

Mit 16 Jahren war Alexander Schwolow damals aus seinem Elternhaus ausgezogen, um als Torhüter die Fußball-Welt zu erobern. Über die Zwischenstationen Jugendspielgemeinschaft Einrich und SV Wehen-Wiesbaden landete der hochtalentierte Nachwuchskeeper schließlich in der Fußballschule des SC Freiburg. Dort war zu jener Zeit ein Mann der Leiter des Internats, der heute sein Cheftrainer ist: Christian Streich. "Er war dort der prägende Charakter", wurde Alexander Schwolow Jahre später in der Süddeutschen Zeitung zitiert. In der berühmten Fußballschule des Sport-Clubs war zuvor mit Oliver Baumann auch einer seiner Vorgänger zum Klassekeeper gereift.

Beeindruckende Konstanz

In Freiburg machte Alexander Schwolow sein Abitur und entwickelte sich über die wichtige Zwischenstation Arminia Bielefeld (3. Liga) zur Nummer eins im Breisgau. Nach dem Abstieg der Freiburger 2015 war "Schwolli" an die Dreisam zurückgekehrt. Er rückte für den zu Borussia Dortmund gewechselten Roman Bürki in den Kasten und verließ ihn seither nicht mehr. 136 Ligaspiele absolvierte Alexander Schwolow bislang für den SC Freiburg.

Auffallend ist dabei vor allem die Konstanz des Freiburger Keepers. Fehler, die zu Gegentoren führen, sind extrem selten. Kronenberg: "Es gibt immer Dinge, die man noch verbessern kann. Wichtig ist, dass er jeden Tag diesen Arbeitsethos mit hierher bringt. Dann wird es auch noch eine Marge nach oben gehen".

Zu seiner alten Heimat im Rhein-Lahn-Kreis hält Alexander Schwolow übrigens nach wie vor engen Kontakt. Insbesondere zum Kreisligisten FC "Linde" Berndroth, wo viele seiner früheren Mitspieler aus der Jugend noch immer dem Ball hinterherjagen und ihrem "Schwolli" bei jeden Spiel die Daumen drücken. Sicherlich auch am Samstag beim Heimspiel der Freiburger gegen den 1. FC Köln.