Der SC Freiburg ist in die Saison-Vorbereitung 2019/20 gestartet. Und wie so oft machen die Breisgauer das, wofür sie bekannt sind: neue Kollegen und Mitspieler in die Freiburger Familie aufnehmen. Wie läuft sowas im Profifußball ab?

"Na, wie war der Urlaub?" Eine Frage, die nicht nur Profi-Fußballer gerne mit einem "zu kurz" beantworten. Knapp sechs Wochen hatten viele der Freiburger Profis nun Zeit für Urlaub, Familie und Entspannung. Mehr geht aber trotzdem immer, wenn es nach Stürmer Nils Petersen geht.

Dauer 0:32 min Petersen: "Urlaub kriegt man nie genug" Freiburgs Stürmer Nils Petersen über die kurze Erholungspause im Sommer als Fußballprofi in der Bundesliga.

Keeper Schwolow nicht dabei

Neben den angeschlagenen Alexander Schwolow und Lukas Kübler standen am Montag insgesamt 29 Spieler auf dem Platz. Darunter auch der Rückkehrer Jonathan Schmid (FC Augsburg), sowie die weiteren drei Neuzugänge Luca Itter (VfL Wolfsburg) und die beiden Südkoreaner Changhoon Kwon (FC Dijon) und Wooyeong Jeong (FC Bayern II). Mit neuen Spielern darf sich der Sportclub wieder in seiner persönlichen Königs-Disziplin beweisen und die Neuen in den Schwarzwälder-Kreis aufnehmen.

Freiburger Integration: Singles, Essen und Mannschaftsabende

Ein Patentrezept für das Wohlbefinden neuer Kollegen gibt es bei den Freiburgern nicht, aber so wie es bisher ablief hat es ja immerhin funktioniert: "Da mache ich mir bei uns sowieso keine Sorgen", so Petersen gegenüber SWR Sport. "Es gibt Jungs, die ständig zusammen essen gehen und ein paar Singles, die nehmen dann die Anderen mehr an die Hand als die Vergebenen. In den meisten Fällen geht das aber über das Essen, Mannschaftsabende oder im Trainingslager."

Dauer 0:31 min Nils Petersen über die Integration der neuen Spieler Freiburgs Stürmer Nils Petersen darüber, wie die Neulinge beim SC Freiburg in das Team integriert werden und was Single-Spieler auch damit zu tun haben.

Daheim ist daheim: Jonathan Schmid ist zurück

Einer der Neuzugänge hat diese Integration bestimmt nur halb so nötig - wenn überhaupt: Jonathan Schmid kehrt nach seinen Stationen in Hoffenheim und Augsburg wieder zurück zu seinem Jugendverein. "Ich freue mich, dass Johnny wieder da ist, weil er viele Qualitäten hat, Tempo und jetzt auch viel Erfahrung", sagt Streich über Schmid, der von 2008 bis 2015 bereits beim SC gespielt hat. "Ich hoffe, dass ich so viele Spiele wie möglich mache und dass wir so früh wie möglich den Klassenerhalt schaffen," formuliert der Rückkehrer seine Ziele. Damit ist der Straßburger einer der Ersten, der sich auf ein grobes Saisonziel festlegt. Coach Streich und Sportchef Jochen Saier wollten noch keine Prognose abgeben.

Dauer 1:17 min Trainingsauftakt beim SC Freiburg Bei tropischen Temperaturen ist der SC Freiburg am Montag ins Training gestartet. Mit dabei waren auch die beiden koreanischen Neuzugänge.

Urlaub für Waldschmidt, Koch und Lienhart

Dauer 0:51 min Streich über U21-Spieler im Urlaub: "Wir brauchen sie hier" SC Freiburg-Trainer Christian Streich über die noch fehlenden U21-Nationalspieler beim Freiburger Trainingsauftakt für die neue Saison 2020/21.

Die drei U21-Nationalspieler Luca Waldschmidt, Robin Koch und Philipp Lienhart (Österreich) steigen in zwei Wochen ins Training beim Schwarzwald-Club ein. Den Vize-Europameistern und Lienhart hätte Streich gerne noch etwas länger freigegeben. "Aber wir brauchen sie hier, sie müssen wieder alles abarbeiten, denn es ist ein Unterschied zwischen U21 und Bundesliga. Es ist aber erfreulich, wie sie sich gezeigt haben", sagte Streich - und freut sich auf seine drei noch fehlenden "Integrationsarbeiter".