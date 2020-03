Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga wurde in mehreren Stadien gegen Mehrheitseigner Dietmar Hopp von der TSG Hoffenheim gehetzt. Freiburgs Kapitän Christian Günter und Nils Petersen verurteilen diese Aktionen.

Auch beim Spiel des SC Freiburg bei Borussia Dortmund sorgten die BVB-Fans auf der Südtribüne mit Schmähgesängen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp für Aufregung. Deshalb ließ Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel für wenige Minuten unterbrechen und ordnete eine Stadiondurchsage an, in der mit Spielabbruch gedroht wurde.

Das sportliche Geschehen geriet daher für Minuten in den Hintergrund. Als Auslöser der abgesprochenen Aktion von Ultra-Gruppierungen bundesligaweit gilt die zuletzt vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ausgesprochene Kollektivstrafe gegen die Fans von Borussia Dortmund. Die BVB-Anhänger dürfen in den kommenden beiden Spielzeiten - wegen ihrer Hopp-Schmähungen in der Vergangenheit - nicht ins Sinsheimer Stadion.

Dauer 2:12 min Christian Günter: "In Hoffenheim haben Sie das richtige Zeichen gesetzt" Christian Günter zu den Schmähplakaten gegen Hopp.

Die Schmährufe in Dortmund hat Freiburgs Kapitän Christian Günter aufs Schärfste verurteilt: "So kann das nicht weitergehen, dass ein Mensch so beleidigt wird. Das darf nicht stattfinden und in Fußballstadien hat das schon zehn mal nichts verloren. Da geht es um Fußball und keine anderen Dinge. Man sollte diesen Leuten keine Plattform bieten", sagte Christian Günter im Interview mit SWR Sport.

Auf die Frage, ob er als Kapitän mit der Mannschaft den Platz verlassen hätte antwortet Günter: "Ja, man muss so ein Zeichen setzen. Man kann das nicht einfach so stehen lassen. Ich glaube in Hoffenheim haben sie das richtige Zeichen gesetzt." Und fügte hinzu: "Jemanden in der Öffentlichkeit zu beleidigen oder zu diffamieren gehört sich nicht, und schon gar nicht in ein Fußballstadion."

Dauer 2:03 min Nils Petersen: "Das sind Dinge, die gehören sich einfach nicht" Nils Petersen: "Das sind Dinge, die gehören sich einfach nicht"

Auch Nils Petersen verurteilt die Vorkommnisse in den Stadien: "Ich kenne niemanden, der gerne auf einem Transparent mit einem Fadenkreuz gesehen werden möchte. Ich glaube, der der das hochhält sollte sich mal darauf sehen und dann schauen wie sich das anfühlt. Da will man sich einfach nicht reinversetzen, das sind Dinge, die gehören sich einfach nicht. Das Schlimme ist, das wird jeder Einzelne wissen, selbst derjenige der das hochhält." Die Leistung des Schiedsrichters lobt Petersen: "Der Schiedsrichter hat es gut gelöst. Die Anweisung war auch da, dort ein Zeichen zu setzen und das nicht einfach zu überhören."