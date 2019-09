Freud und Leid bei Nico Schlotterbeck: Erst bekommt der SC-Freiburg-Verteidiger die Einladung vom U21-Bundestrainer. Dann macht er einen entscheidenden Fehler gegen den 1. FC Köln.

Nico Schlotterbeck war glücklich, als der Anruf von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz kam. "Ich war gerade beim Einkaufen und kannte die Nummer nicht", sagte er im Gespräch mit SWR Sport. Doch er nahm ab und erfuhr von seiner ersten Länderspiel-Reise mit der U21, die am Donnerstag in Zwickau gegen Griechenland testet und fünf Tage später in Wrexham gegen Wales in die EM-Qualifikation startet.

Einen Tag später stand wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Wobei "Alltag" noch etwas hochgegriffen ist, denn das Spiel gegen den 1. FC Köln war erst der siebte Bundesliga-Einsatz des 19-jährigen Innenverteidigers aus Weinstadt, der erst im Juni einen neuen Vertrag beim SC Freiburg unterschrieben hatte. Weil er schneller und dynamischer im Antritt ist, hat Schlotterbeck den erfahreneren Dominique Heintz aus der Startelf verdrängt.

Schlotterbeck überzeugt beim Saisonstart

Bei den beiden Auftakt-Siegen - beim 3:0 gegen Mainz 05 und beim 3:1 beim SC Paderborn - hat die neue Highspeed-Kette um Schlotterbeck, Philipp Lienhart und Robin Koch überzeugt. Beim 1:2 gegen den 1. FC Köln ist Christian Streichs Kalkül nur teilweise aufgegangen. Zwar hatte die Freiburger Abwehr den FC über weite Strecken unter Kontrolle. Aber zweimal war der wieder zur Viererkette umfunktionierte Abwehr-Riegel nicht im Bilde.

Und zweimal war Schlotterbeck beteiligt: Beim Ausgleich durch Anthony Modeste gingen Koch und Schlotterbeck beide zum Ball und ließen Modeste in ihrem Rücken unbeobachtet. Beim Kölner Siegtreffer stellte Schlotterbeck den Passweg auf Modeste zu und öffnete Ellyes Skhiri dadurch den Weg zum Tor. Zwei falsche Entscheidungen, von denen sich der sonst so zweikampfstarke Linksfuß augenscheinlich nicht aus der Bahn werfen lässt. "Falsche Entscheidung oder Konzentration? War einfach ärgerlich", meinte Schlotterbeck.

Ist die junge Abwehr vielleicht zu unerfahren? Darüber wollte Christian Streich schon zu Saisonbeginn keine Diskussion führen: "Es geht immer um Qualität. Wenn du Spieler hast, die richtig hohe Qualität haben, kannst du auch mit drei 19-Jährigen spielen", sagte er auf Kicker.de.