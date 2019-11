Luca Waldschmidt, Nationalstürmer des SC Freiburg, ist am Montag erfolgreich operiert worden. Der 23-Jährige hatte sich beim Länderspiel gegen Weißrussland am Samstag eine Mittelgesichtsfraktur zugezogen.

Luca Waldschmidt ist am Montagvormittag in der Freiburger Uniklinik erfolgreich im Mittelgesicht operiert worden. Dies teilte der SC Freiburg mit. Der Angreifer des Bundesligisten hatte sich am Samstagabend im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weißrussland (4:0) u.a. eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung zugezogen.

Der Stürmer des SC Freiburg war wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt und musste in eine Klinik gebracht werden. Für den 23 Jahren alten Waldschmidt war es der dritte Einsatz im DFB-Team. Er hatte sich in kurzer Zeit die große Chance erkämpft, von Bundestrainer Joachim Löw für die EM 2020 in den Kader berufen zu werden. Jetzt wird Waldschmidt erst einmal von den Verletzungen für längere Zeit gestoppt und muss sich dann wieder an das Topniveau herankämpfen.

Ausfallzeit noch unklar

Waldschmidt wird voraussichtlich bis Mittwoch in der Klinik bleiben. Im Laufe der Woche sind weitere Untersuchungen am rechten Knie und Sprunggelenk vorgesehen. Erst nach abschließender Diagnostik sind Angaben zur erwartenden Ausfallzeit des 23-Jährigen möglich.