Wenn der SC Freiburg den Trend zuhause gegen Fortuna Düsseldorf fortsetzt, fällt am Samstag exakt ein Tor. So war es in allen vier Bundesliga-Heimspielen gegen Düsseldorf. Dieses eine Tor wäre dann ein ganz besonderes, das 300. unter Trainer Christian Streich.

300 Tore, eine stolze Zahl für den Freiburger Langzeittrainer, der auch das erste unter seiner Regie nicht vergessen hat. Matthias Ginter war gerade mal 18 Jahre alt geworden und eigentlich Verteidiger. Doch Streich, der den heutigen Nationalspieler aus dem Nachwuchs in- und auswendig kannte, brachte Ginter in der 70. Minute in Augsburg und setzte ihn offensiv ein. Er traf zum 1:0 und unterschrieb in der Woche darauf einen Profivertrag. Über Jahre war Matthias Ginter unter Christian Streich in der Innenverteidigung gesetzt. "Ich erinnere mich noch ganz genau: Matthias Ginter gegen Augsburg, das war ein sehr wichtiges Tor."

Das 100. Tor erzielte ausgerechnet einer, der mit der Zahl 100 keine glücklichen Momente verbindet: Pavel Krmas. Dem Tschechen unterlief in seinem 100. Bundesligaspiel ein Eigentor in Hannover. Freiburg verlor die umkämpfte Partie und stieg ab. Die schöne 100 aber markierte Mathematiklehrer Krmas am 29. März 2014 mit seinem Tor beim 3:2 gegen Nürnberg. Es war das 100. unter dem dienstältesten Trainer der Liga. "Auch schön", erinnert sich Streich und lächelt. "Ja gut, cool. Super."

Ein Hattrick zum Jubiläumstor

Das 200. ging auf das Konto des Freiburger Rekordtorschützen Nils Petersen. In der völlig verrückten Partie in Köln war Petersen nicht nur der Mann, der das Spiel noch drehte, denn Köln hatte zuhause 3:0 geführt. Nils Petersen war auch der Mann, der mit seinem zweiten Strafstoß und insgesamt dritten Tor im Spiel in der fünften Minute der Nachspielzeit das 200. Tor unter Christian Streich markierte. Es war der 4:3-Siegtreffer. Und den hat Christian Streich nicht als Jubiläumstor abgespeichert: "Das 4:3 war das 200.? Auch schön. Obwohl, natürlich sind eigene Tore selten nicht schön muss ich sagen. Aber die zwei, Pavel Krmas und der Matze damals gegen Augsburg, das weiß ich noch ganz genau. Und das 4:3 in Köln vergisst man auch nicht mehr. Das waren alles besondere."

Die Auswahl der Jubiläums-Schützen ist groß

Fällt nun also Tor Nummer 300? Zuletzt in Augsburg traf Janik Haberer, davor gegen Hoffenheim Luca Waldschmidt. Oder wird es vielleicht Lucas Höler, der unter Christian Streich zum Bundesligaspieler reifte? Schlägt Nils Petersen erneut zu? Kandidaten gibt es viele für das Jubiläumstor Nummer 300 unter Christian Streich. Und wer es macht, wird ihm ganz egal sein. "Hauptsache wir schießen eins. Oder zwei. Sonst können wir nicht gewinnen." Und vielleicht wird es ja wieder ein ganz besonderes.