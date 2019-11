Body-Check gegen Christian Streich, Rudelbildung, Doppel-Rot: Der 1:0-Sieg des SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt ist am Sonntag im Chaos zu Ende gegangen. Christian Streich spricht im Interview bei SWR Sport über die Partie.

SWR Sport: Herr Streich, jetzt waren Sie in der Kabine und haben schon mal durchgeatmet, haben Sie den Bodycheck überstanden?

Christian Streich: Alles okay.

SWR Sport: Es war eine Szene, die eigentlich nicht in den Fußball gehört, aber passieren kann. Wie gehen Sie damit um?

Streich: Wie ich damit umgehe? Ich analysiere das Spiel. Fertig.

SWR Sport: Und das ist okay, David Abraham haben Sie verziehen?

Streich: Ja, er hat mich halt umgerannt. Er ist ein sehr emotionaler Spieler. Sie verlieren am Donnerstag in der 94. Minute, hier kriegen Sie das Tor. Ich habe viele schlechte Charakterzüge, aber ein Charakterzug habe ich, der ist nicht so schlecht. Und zwar bin ich nicht sonderlich nachtragend.

SWR Sport: Jetzt zum Spiel, Sie haben 1:0 gewonnen, es war ein enges Spiel. Ein sehr knappes Spiel. Da ist man bestimmt froh, wenn man das auch dank Nils Petersen gewonnen hat.

Streich: Wir sind sehr froh. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie froh wir sind. Wir haben 21 Punkte nach elf Spieltagen. Das ist für uns unglaublich. Und das ist sogar so, dass wir die Punkte nicht gestohlen haben. Wir hatten Spiele, wo wir auch nicht glücklich waren, aber wir kommen immer wieder zurück, so wie gegen Dortmund oder gegen Bremen. Wir haben eine große Mentalität in der Mannschaft. Und heute war es ausgeglichen - Frankfurt hatte vielleicht zwei, drei bessere Torchancen, aber wir haben das Tor gemacht. So ist es uns aber auch schon oft ergangen. Von daher sind wir glücklich, außer das Vince (Vincenzo Grifo, anm. d. Red.) eine rote Karte kriegt. Weiß ich nicht, das muss ich mir noch mal anschauen. Das war natürlich dann, das ist ja klar, wenn sowas passiert wird es schwierig. Aber sonst sind wir sehr sehr glücklich.

SWR Sport: Sie sind erfahren und sind wieder runtergekommen. Haben Sie Ihren Spielern auch gesagt: 'Atmet erstmal zwei mal durch, bevor Ihr rausgeht?'

Streich: Wir machen keine dreckige Sachen und nichts. Wir sind Fußballer, wir wissen, wir sind alle dann emotional. Wir sind alle... Hier auf dem Platz gehts ab und hinterher ist Frieden.