Es ist eines dieser Spiele, die immer wieder aus der Historien-Kiste heraus geholt werden. Das 5:1 der Freiburger gegen den FC Bayern, 1994, weil David Goliath die Stirn bot.

Schon vor diesem 2. Spieltag der Saison 1994/95 hatte der damalige Trainer des SC Freiburg, Volker Finke, mit wenigen Worten für große Verwunderung gesorgt: "Es gibt keine Mannschaft in der Bundesliga, die wir nicht schlagen können." Markige Töne aus dem Breisgau, für die Finke erst einmal müde belächelt wurde. Aber bis heute halten sich die verbalen Schulterklopfer für Volker Finke und den SC Freiburg. Dem 23. August 1994 sei Dank!

Live Podcast: SC Freiburg - FC Bayern München, 18.12.19 ab 20:15 Uhr Radio - auch zum Anschauen: Das Fußball-Duell der beiden Top-Teams aus Baden und Bayern im SWR als Visual-Radio-Livestream: SWR.de/sport am 18.12.2019 ab 20.15 Uhr.

"...und dann hat uns der Schlag getroffen!"

Das Spiel war gerade einmal 18 Minuten alt, da führte der SC Freiburg gegen den FC Bayern schon mit 3:0. "Wir sind natürlich wie immer siegessicher nach Freiburg gefahren", erinnert sich der damalige Bayern-Spieler und heutige Karlsruher Sportchef Oliver Kreuzer, "und dann hat uns der Schlag getroffen!" Martin Spanring, Ralf Kohl und Rodolfo Esteban Cardoso hatten den haushohen Favoriten im wahrsten Sinne des Wortes überrannt.

"Wir wussten schon nach ein paar Minuten, heute könnte was gehen und es ging was!" Jens Todt, 1991-1996 SC Freiburg

Dauer 0:21 min Todt: "Sind gut ins Spiel gekommen" Jens Todt über den Sieg der Freiburger gegen die Bayern

Jens Todt: "Ein 5:1 gegen den FC Bayern vergisst du nicht!"

Die Emotionalität beim Deutschen Meister an diesem Nachmittag war sonderbar anzuschauen. Von der so selbstverständlich breiten Bayern-Brust war nach dem 0:3-Rückstand schon früh nichts mehr zu sehen. An der Seitenlinie saß Giovanni Trappatoni erst fassungslos auf seinem Stuhl. Und erreichte dann entsprechend früh seine wütende Betriebstemperatur. Da half auch der Treffer von Christian Ziege zum 1:3-Pausenstand nicht mehr viel. "Das war schon deprimierend damals", erinnert sich Oliver Kreuzer. "Der FC Bayern verliert nicht so oft mit 1:5, und dann noch in Freiburg!" Und dieses Freiburg, gerade mal seit einer Saison ein Bundesligist, mit Ach und Krach die Liga gehalten, dieses Freiburg spielte sich in einen Rausch. Cardoso und Jörg Heinrich machten mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit mal ganz entspannt den Deckel drauf. Volker Finke hatte Recht behalten. Am Ende der Saison 1994/95 war der SC Freiburg als Tabellendritter erstmals für den UEFA-Pokal qualifiziert.

Dauer 0:28 min Kreuzer: "Wir sind Siegessicher nach Freiburg gefahren" Oliver Kreuzer über das hoch verlorene Spiel gegen den SC Freiburg.

18.12.2019: Die Streich-Elf auf Finkes Spuren?

Bis heute ist die Saison 1994/95 die beste in der Freiburger Vereinsgeschichte. Aber Christian Streich nähert sich mit seiner aktuellen Mannschaft den alten Rekorden. Die Offensive beispielsweise ist mit aktuell 24 Toren nach 15 Spieltagen so erfolgreich wie nur einmal zuvor in der SC-Historie: vor 25 Jahren, dem Jahr des Freiburger 5:1-Erfolgs gegen die Bayern. In der Tabelle hat der Rekordmeister den SC gerade erst überholt und liegt als Fünfter nur einen Platz und zwei Punkte vor dem SC Freiburg. Anders als Volker Finke vor 25 Jahren wird Christian Streich im Dezember 2019 deswegen auch nicht mehr belächelt, wenn er Dinge sagt wie diese: "Wir freuen uns auf das Spiel und wollen bei Flutlicht den Leuten ein tolles Spiel zeigen. Die kommen ja nicht nur wegen der Bayern, die kommen ja auch wegen uns!"