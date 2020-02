per Mail teilen

Manuel Gulde wurde in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt. 2020 soll das nun anders laufen. Für das Geburtstagskind vom SC Freiburg gestaltet sich zumindest der Jahresbeginn erfolgsversprechend.

Für Manuel Gulde gibt es heute allen Grund zum Feiern. Neben dem 1:0-Erfolg des SC Freiburg gegen den badischen Nachbarn aus Hoffenheim, den die Breisgauer vergangenes Wochenende einfahren konnten, ist heute auch der Geburtstag des gebürtigen Mannheimers. Der seit heute 29-jährige wechselte im Sommer 2016 vom Karlsruher SC zu den Freiburgern. Und gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der SC-Defensive.

Gulde drückt alten Teamkollegen die Daumen

Die aktuelle Situation seines ehemaligen Vereins beschäftigt den gelernten Innenverteidiger allerdings immer noch. Während Manuel Gulde mit dem SC Freiburg eine mehr als ordentliche Saison spielt, rutschen die Karlsruher immer tiefer in den Tabellenkeller. Die Situation bei seinem Ex-Klub schätzt Gulde als sehr schwer ein. Er zeigt sich allerdings nach dem Trainerwechsel optimistisch: "Christian Eichner hat da schon ein bisschen frischen Wind reingebracht", erzählt er und drückt seinen alten Teamkollegen "die Daumen, dass sie den Klassenerhalt schaffen".

Dauer 0:33 min Manuel Gulde über den KSC Manuel Gulde über den Karlsruher SC

Verletzungspech

Ein leidiges Thema begleitet Manuel Gulde schon seine ganze Karriere lang: viele Verletzungen. Immer wieder wurde der 29-Jährige von seinem eigenen Körper zurückgeworfen. Neben vielen Muskelverletzungen hat der Freiburger auch immer wieder mit starken Rückenproblemen zu kämpfen. Allein in seiner Zeit bei Freiburg war der Profi insgesamt 418 Tage verletzt. Er verpasste damit 49 Pflichtspiele für den Sport-Club.

2020 startet vielversprechend

Das Jahr 2020 hätte für den gebürtigen Mannheimer nicht besser starten können. Einen privaten Erfolg konnte Manuel Gulde schon im Januar verbuchen. Er wurde Vater. Auch sportlich startet der Innenverteidiger gut ins Jahr. Er konnte die komplette Rückrundenvorbereitung mit dem SC Freiburg absolvieren. Kein Training verpasste das Geburtstagskind seit dem Ende der Hinrunde und auch in den ersten Spielen der Rückrunde lief es für den frisch gebackenen Vater persönlich gut.

Die Mannschaft um Trainer Christian Streich konnte zwar in zwei von bisher vier Spielen der Rückrunde nicht als Sieger vom Platz gehen, aber Manuel Gulde stand in den ersten drei Partien in der Startelf und wurde beim Sieg gegen die TSG Hoffenheim frühzeitig für den verletzten Robin Koch eingewechselt.

Manuel Gulde sieht die Situation beim SC Freiburg auch nach den zwei Niederlagen gegen den SC Paderborn und den 1. FC Köln gelassen: "Klar hatten wir jetzt zwei negative Spiele, mit Paderborn und Köln, aber so eine Phase hast du auch mal in der Saison und wir haben über die ganze Saison gesehen viele gute Spiele gemacht und stehen ja auch recht gut da mit 32 Punkten."

Dauer 0:26 min Manuel Gulde über den SC Freiburg Manuel Gulde über den SC Freiburg

Sportlich gesehen ist es für Manuel Gulde wohl das Wichtigste, verletzungsfrei durch die restliche Saison zu kommen. Vielleicht ist das ja ein Geburtstagswunsch des Freiburgers, der dieses Jahr wahr werden könnte.