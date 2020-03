Der SC Freiburg hat sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 3:1 gewonnen. Damit rücken die Breisgauer wieder bis auf einen Punkt ans internationale Geschäft heran.

Der Ungar Roland Sallai (33.), Kapitän Christian Günter (55.) und Robin Koch (82.) trafen für die Freiburger, die zuvor bereits zweimal in der laufenden Saison (Liga und Pokal) gegen Union verloren hatten. Der SCF (36 Zähler) hat sich nach zwei Niederlagen in Folge wieder gefangen. Das Tor für Berlin durch den Schweden Sebastian Andersson (61.) brachte den Eisernen nichts. Kurz vor dem Ende musste Berlins Marvin Friedrich mit Gelb-Rot (90.+2) vom Platz.

Fanproteste setzen sich fort - SC-Fans kritisieren Keller

Die Fanproteste der vergangenen Tage gegen Kollektivstrafen vonseiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) setzten sich auch in Freiburg fort. Dabei wurde der Verband fortlaufend mit Sprechchören sowie Transparenten kritisiert und verunglimpft - allerdings ging die Schelte nicht über ein hinnehmbares Maß hinaus. Erstaunlich war die heftige Kritik der SC-Anhänger an ihrem frühen Klubchef und jetzigem DFB-Präsidenten Fritz Keller.

Die 24.000 Zuschauer im ausverkauften Schwarzwaldstadion wurden in der Anfangsphase nicht sonderlich gut unterhalten. Beide Mannschaften brachten kaum Offensivaktionen zustande. Das Geschehen spielte sich zwischen den Strafräumen ab und war von Zweikämpfen geprägt. Lediglich ein Freistoß des Berliners Christopher Lenz sorgte für einen Hauch von Gefahr (13.). Die Freiburger, die ohne Amir Abrashi, Janik Haberer, Lukas Kübler und Chang-Hoon Kwon auskommen mussten, zeigten zum wiederholten Mal in der Rückrunde große Schwächen beim Herausspielen von Chancen. Es fehlten Ideen und Kreativität.

Die Defensive der Gäste, bei denen Laurenz Dehl, Akaki Gogia, Joshua Mees und Manuel Schmiedebach fehlten, kam in der ersten halben Stunde kaum in Bedrängnis. Die größte Möglichkeit in dieser Phase vergab Christian Gentner bei einem Konter der Berliner (29.). Der erste Saisontreffer Sallais per Kopf fiel mehr oder weniger aus dem Nichts. Die Vorarbeit per Ecke lieferte Vincenzo Grifo in seinem 100. Bundesligaspiel. Günter hätte die Führung fast ausgebaut (45.).

Union kämpft - Freiburg trifft

Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs machte es der Außenverteidiger besser und versenkte den Ball nach einem gewonnen Zweikampf von der Strafraumgrenze wuchtig im Netz. Obwohl der SC danach dem dritten Treffer nahe war, fiel das Tor auf der Gegenseite. Andersson wurde bei dem Eckball von Kapitän Christopher Trimmel sträflich alleine gelassen und erzielte per Kopf sein elftes Saisontor. In der Schlussphase stellte Nationalspieler Koch den alten Abstand wieder her.