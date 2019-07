per Mail teilen

Im Gegensatz zu anderen Fußballclubs will der SC Freiburg keine eigene E-Sport-Abteilung gründen. Im Breisgau sieht man die Entwicklungen kritisch.

Wo andere Bundesligisten einen neuen Markt sehen und sich positionieren wollen, sieht man beim SC Freiburg eher eine Gefahr für die Jugendlichen. "Wir unternehmen ganz viele Dinge, um Kinder weg vom TV-Verhalten auf den Platz zu holen. Wir würden diese Überzeugung und Anstrengung torpedieren, wenn wir sagen, es ist wahnsinnig toll, wenn ihr euch noch drei Stunden on top vor der Flimmerkiste duelliert", sagte Saier im "Kicker". Im Fußballspiel an der Konsole sehe man in Freiburg eher eine Konkurrenz zum Spiel mit dem echten Ball.

"Mit Blick auf das Jammern über zu wenige Straßenfußballer sollte man das kritisch betrachten." SCF-Sportvorstand Jochen Saier im "Kicker" zum eSport

Virtual Bundesliga

Dementsprechend fand die neu gegründete Virtual Bundesliga in der ersten Saison auch ohne die Südbadener statt.

Den Titel in der Liga aus 22 Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga sicherte sich Michael "MegaBit" Bittner von Werder Bremen.

Clubs wie etwa der FC Schalke 04, RB Leipzig, der VfL Wolfsburg oder Zweitligist VfB Stuttgart, der mit Marcel "Marlut" Lutz und "Dr. Erhano" Kayman in der Virtual Bundesliga antritt, haben bereits seit längerem E-Sport-Abteilungen.

Mainz 05 mit "Bajazzo_7" am Start

Abgewartet und mit dem Start der Virtual Bundesliga nun doch dabei ist Mainz 05, das mit dem 23-jährigen Francesco "Bajazzo_7" Mazzei an den Start ging.

Leicht gemacht hat man sich die Entscheidung auch bei den Nullfünfern nicht, will sich nun aber auch virtuell mit den anderen Clubs messen. Das Engagement beschränkt sich dabei auf Fußballsimulationen.