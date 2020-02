per Mail teilen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg musste sich bei Borussia Dortmund mit 0:1 geschlagen geben. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Christian Streich weiterhin in Dortmund seit 20 Jahren sieglos.

Schon vor der Partie gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag hat SC-Torhüter Alexander Schwolow betont, dass "wir schon einen ungewöhnlichen Tag brauchen, um dort etwas zu holen". Doch der Dortmunder Jadon Sancho hat Borussia Dortmund bei Sturm und Starkregen im Titelrennen der Fußball-Bundesliga gehalten. Der junge Engländer bescherte dem BVB am Samstag mit seinem 14. Saisontor (15.) ein mühsam erarbeitetes 1:0 (1:0) gegen den Lieblingsgegner SC Freiburg, der in Dortmund seit 20 Jahren sieglos ist.

Dauer 0:49 min Nils Petersen nach der Partie gegen Dortmund Nils Petersen nach der Partie gegen Dortmund

Gut gestaffelte Freiburger gegen Dortmund

Auch ohne Torjäger Erling Haaland, der zuletzt krankheitsbedingt einige Trainingseinheiten verpasst hatte und deshalb zunächst auf der Bank saß, übernahm der BVB von Beginn an die Regie. Doch gegen die gut gestaffelte Freiburger Defensive gestaltete sich die Suche nach einer Lücke bei allem Ballbesitz zunächst als schwierig. Das sollte sich jedoch in der 15. Minute ändern. Denn gleich die erste Torchance bescherte der Borussia die Führung. Nach Zuspiel von Haaland-Ersatz Julian Brandt setzte sich Thorgan Hazard im gegnerischen Strafraum durch und bediente mustergültig den frei stehenden Sancho. Der hatte keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz in gegnerische Tor zu befördern.

Borussia Dortmund - SC Freiburg 1:0 (1:0) Dortmund: 1 Bürki - 26 Piszczek, 15 Hummels, 2 Zagadou - 5 Hakimi, 28 Witsel, 27 Can, 13 Guerreiro - 23 Hazard, 19 Brandt, 7 Sancho. Trainer: Favre Freiburg: 1 Schwolow - 23 Heintz, 30 Günter, 3 Lienhart, 5 Gulde - 32 Grifo, 19 Haberer, 7 Schmid, 27 Höfler, 22 Sallai - 18 Petersen. - Trainer: Streich Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen) Zuschauer: 80.000 Tore: 1:0 Jadon Sancho (15.),

Doch der 14. Saisontreffer des Engländers gab der Borussia keine zusätzliche Sicherheit. Einsetzende Sturmböen mit starkem Regen erschwerten auf beiden Seiten einen geregelten Spielaufbau. Mit den widrigen Bedingungen schienen sich die Freiburger leichter zu tun. Fortan leisteten sie deutlich stärkere Gegenwehr und brachten die BVB-Abwehr bis zur Pause gelegentlich ins Wanken. Ein Fernschuss von Vincenzo Grifo (25.) ging nur knapp über das Tor. Doch die größte Chance auf einen weiteren Treffer hatte der BVB. Nach sehenswertem Solo zögerte Hazard aber zu lange mit dem Torschuss. Deshalb konnte die Freiburger Abwehr im letzten Moment noch klären.

Dauer 1:39 min Christian Streich: "Wir haben leider kein Tor gemacht" Christian Streich: "Wir haben leider kein Tor gemacht"

Schmähgesänge auf der Südtribüne gegen Dietmar Hopp

Nach Wiederbeginn sorgten die BVB-Fans auf der Südtribüne mit Schmähgesängen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp für Aufregung. Deshalb ließ Schiedsrichter Robert Hartmann das Spiel für wenige Minuten unterbrechen und ordnete eine Stadiondurchsage an, in der mit Spielabbruch gedroht wurde. Deshalb geriet das sportliche Geschehen für Minuten in den Hintergrund. Das sollte sich erst durch den Schuss von Brandt in der 60. Minute knapp neben das Freiburger Tor ändern.

Passivität der Dortmunder macht den Gästen aus Freiburg Mut

Die Passivität der Dortmunder machte den Gästen Mut: Binnen zwei Minuten boten sich Jonathan Schmid (68.) und Grifo (70.) Chancen zum Ausgleich. Nur vier Minuten später entging der BVB bei einer Möglichkeit von Nils Petersen nur mit viel Glück dem Ausgleich. In einer hektischen Schlussphase rettete der BVB den Vorsprung über die Zeit, traf in der 88. Minute jedoch nach einem Schuss von Achraf Hakimi noch an die Latte.