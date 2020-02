Der SC Freiburg hat in diesem Winter jede Menge Nachwuchs bekommen. Der inzwischen gewechselte Florian Niederlechner war der erste Spieler, der Papa wurde, dann folgten Mark Flekken, Mike Frantz, nun also Christian Günter und zuletzt Manuel Gulde.

Die kleine Nele Günter kam fast auf den Tag genau pünktlich, genau genommen sogar einen Tag früher. Seit dem 9. Januar ist Christian Günter nun Vater. Das Leben hat sich für ihn und seine Frau Kati vollkommen verändert. "Es ändert sich schon Einiges", sagt Günter mit einem Lächeln in der Stimme, wenn er über seine kleine Tochter spricht. "Sie schläft echt noch viel, also auch nachts. So wirklich Schlafmangel hat man noch nicht. Alles andere drum rum ändert sich, aber es ändert sich ja zum Positiven."

Für Christian Günter passte das perfekt, Nele kam in der Winterpause und Günter musste nicht mit ins Trainingslager. Bei dem erfahrenen Günter weiß ein Trainer wie Christian Streich, dass der auch zuhause an der Fitness arbeitet. Als Frau und Tochter wieder zurück waren, ging zwei Tage später das Training mit der Mannschaft wieder los.

Nach der Krebserkrankung von Frau Kati ist Nele ein echtes Geschenk

Für den 26-jährigen Christian Günter ist seine kleine Tochter ein echtes Geschenk. Nach der Krebserkrankung seiner Frau war es alles andere als sicher, dass er einmal Vater werden würde. "Wir haben eine gewisse Vorgeschichte, wo nicht immer so klar war, ob wir überhaupt Kinder bekommen können und dadurch war es für mich völlig egal was es wird. Dass es geklappt hat, ist für mich einmalig und schön für uns und ob es dann ein Junge oder ein Mädchen geworden wäre, war dann völlig egal."

Er geht selbst total entspannt mit seiner neuen Rolle um, vielleicht auch, weil die Kleine so entspannt ist. Manchmal geht er tagsüber noch nachsehen, ob sie noch atmet. "Manchmal denkt man das kann doch nicht wahr sein, dass sie nach drei, dreieinhalb Stunden immer noch schläft", sagt der Abwehrspieler.

Frau Kati hat früher schon viel mit Kleinkindern zu tun gehabt in ihrem freiwilligen sozialen Jahr in einer Kita und als Babysitter. "Da kann sie einem viele Dinge zeigen, wo man als Vater am Anfang auch ein bisschen Berührungsängste hat, weil es wirklich so ein kleiner Wurm ist", meint Günter. Seine Erfahrung beschränkte sich bisher auf den Nachwuchs der Cousins und Cousinen. "Es ist schon eine ganz andere Hausnummer, wenn man ein frisch geborenes Kind auf den Arm nehmen oder hochnehmen muss und den Kopf stützen. Das ist schon etwas, wo man am Anfang extrem vorsichtig ist und Berührungsängste hat."

Papa Günter sähe seine Tochter durchaus gerne als Tennisspielerin. Fußball spielen darf die Tochter des Freiburger Profis selbstverständlich auch, wenn sie mal größer ist. Mit den erfolgreichen Frauen des SC Freiburg hätte Nele Günter die besten Optionen für die Zukunft.